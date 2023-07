Temptation Island Winter su Canale5 in inverno, il reality dei sentimenti raddoppia Temptation Island raddoppia. In inverno su Canale5 partirà Temptation Island Winter, edizione invernale del docu-reality dedicato ai sentimenti.

A cura di Stefania Rocco

Temptation Island raddoppia. Archiviata l’edizione Vip del docu-reality (con le conduzioni di Alessia Marcuzzi e Simona Ventura), il programma targato Fascino sperimenterà una nuova versione (la seconda dell'anno, considerata quella già in onda) a partire dal prossimo inverno. In occasione della presentazione dei palinsesti televisivi, Mediaset ha annunciato la nascita di Temptation Island Winter, una versione invernale del format che, in onda su Canale5 proprio in queste settimane, sta dimostrando di sapere ancora incontrare i gusti degli spettatori.

L’edizione invernale di Temptation Island

Temptation Island è stato, fin dall’inizio, un format estivo. Le registrazioni si svolgono all’interno di un resort in Sardegna dove fidanzate, fidanzati e tentatori trascorrono le giornate tra tuffi al mare e party a bordo piscina. Con l’edizione invernale del programma, la formula dovrebbe restare la stessa di sempre. Cambierà, però, la location. Nessun dettaglio è stato ancora ufficializzato ma Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato e vicepresidente del gruppo Mediaset, ha anticipato che largo spazio sarà lasciato al gruppo Fascino capeggiato da Maria De Filippi per la definizione dei particolari. A partire dalla location che, per ovvie motivazioni, non sarà quella estiva cui il pubblico è abituato. "Non so saranno sulla neve, è ancora tutto da decidere", ha ironizzato.

Chi condurrà Temptation Island Winter?

Non ci sono ancora conferme ufficiali in questo senso ma è probabile che la conduzione dell’edizione invernale di Temptation Island resterà affidata a Filippo Bisciglia, narratore del format fin dal suo esordio su Canale5. Bisciglia ha saputo affinare le sue doti da traghettatore, confermandosi una presenza rassicurante per le coppie in gioco e ormai riconoscibile per il pubblico a casa. Le sue interazioni con fidanzate e fidanzati durante i falò settimanali hanno saputo costruire del conduttore un’immagine di autorevolezza mista a consumata capacità che si presterebbe perfettamente anche alla versione invernale del docu-reality. Per il momento, tuttavia, le riserve a proposito del nome del narratore non sono ancora state sciolte. La prima edizione di Temptation Island Winter vedrà la luce nell’arco dei prossimi mesi. La messa in onda dovrebbe essere prevista dopo Natale e i casting potrebbero cominciare già una volta terminata la stagione in corso del programma.