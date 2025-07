video suggerito

Ex di Temptation Island Vittorio Collina si è sposato: la nuova vita dopo la storia con Katia Fanelli L’ex volto di Temptation Island, Vittorio Collina, si è sposato. Partecipò al reality dei sentimenti con Katia Fanelli, che lasciò durante l’ultimo falò di confronto. Oggi è papà e ha sposato la madre di sua figlia, Victoria: “Non potevamo desiderare un matrimonio/battesimo migliore”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vittorio Collina, ex fidanzato di Katia Fanelli con la quale partecipò a Temptation Island, si è sposato. Conosciuto dal pubblico televisivo per la sua partecipazione al reality dei sentimenti, dopo la rottura dall'influencer, ha conosciuto Victoria Biguzzi e a distanza di oltre due anni, i due hanno coronato il loro sogno di giurarsi amore eterno. Nello stesso giorno hanno anche battezzato la loro figlia, nata nel settembre 2024.

Il matrimonio di Vittorio Collina

Su Instagram la coppia ha condiviso le immagini del loro matrimonio. Nel giorno delle nozze, Vittorio Collina e Victoria Biguzzi hanno anche battezzato la loro figlia, Charlotte, nata nel settembre 2024. A corredo di un video, la coppia ha commentato il giorno in cui si sono giurati amore eterno, rendendo pubbliche le immagini dei festeggiamenti svolti in una tenuta a Forlì. "Il secondo giorno più bello della nostra vita. Grazie alla nostra famiglia, agli amici e a tutte le persone che ci hanno dimostrato affetto in un giorno così importante per noi. Un grande grazie anche a chi ha lavorato per rendere tutto perfetto. Non potevamo desiderare un matrimonio/battesimo migliore", le parole.

La storia d'amore con Victoria Biguzzi è nata dopo la rottura da Katia Fanelli, ex fidanzata che lasciò in tv, durante l'ultimo falò di confronto a Temptation Island.

La storia di Vittorio Collina a Temptation Island: lasciò Katia Fanelli all'ultimo falò

Fu Vittorio Collina a decidere di interrompere la relazione con Katia Fanelli nell'ultimo falò di confronto. La accusò di aver calpestato i suoi sentimenti e di averlo preso in giro: "Non sono un cog*ione, non mi faccio prender eper il cu*o", disse lasciando l'ex fidanzata, che provò a chiedergli scusa nel tentativo di fare pace, di sasso. Deluso dall'atteggiamento della fidanzata adottato nel villaggio dei sentimenti, un mese dopo la fine del programma si disse sicuro di aver preso la decisione giusta.