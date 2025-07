video suggerito

Alex Belli sulla coppia aperta con la moglie Delia Duran: "L'unica regola è la libertà di essere sé stessi" Ospiti di Storie al bivio show in onda martedì 1 luglio, Alex Belli e sua moglie Delia Duran raccontano a Monica Setta il loro matrimonio e parlano della scelta di essere una coppia aperta.

Ospiti di Storie al bivio show, Alex Belli e sua moglie Delia Duran raccontano il loro matrimonio e parlano della scelta di essere una coppia aperta. Nel corso della trasmissione in onda martedì 1 luglio dalle 21:30 su Rai2, i due – marito e moglie dal 26 giugno 2021 – rivelano come hanno vissuto gli anni insieme.

Delia Duran sull'amore per Alex Belli: "Raccontare tutto ci ha unito e legato tantissimo"

Nello studi di Storie al bivio show, Monica Sette chiede ad Alex Belli e Delia Duran: "Sette anni insieme e una coppia aperta. Cosa è successo in questi anni?" L'ex volto di Centovetrine e del Grande Fratello Vip risponde che "da quando si sono messi insieme sono successe tante cose". E alla domanda sulle dinamiche tra loro: "Ma il fatto della coppia aperta, in verità, c'è un'unica regola che è quella di lasciare il proprio compagno o la propria compagna liberi di essere sé stessi e questa cosa qui annulla tutto il resto". La conduttrice, quindi, chiede a Delia se fosse d'accordo su quest'ultimo aspetto: "Delia, tu eri d'accordo quando te l'ha proposta? Sono sicura che te l'ha proposta lui". E la replica della modella: "No, io ero già così. Io amo raccontare tutto, ecco questo è quello che ci ha unito e legato tantissimo".

La storia d'amore tra Alex Belli e Delia Duran

Alex Belli e Delia Duran hanno preso parte a Temptation Island Vip nel 2019, uscendo dal programma più innamorati che mai. L'attore e la modella venezuelana si sono sposati il 26 giugno 2021 in provincia di Como e nel 2022 avevano annunciato l'intenzione di voler allargare la famiglia. Un momento delicato per loro si verificò quando Belli partecipò al Gf Vip e si avvicinò a Soleil Sorge, una delle concorrenti di quell'edizione. Nonostante le vicissitudini all'interno della Casa, Belli e Duran decisero di far proseguire la loro storia d'amore.