Soleil ad Alex Belli: “Mi hai detto ti amo”, Delia Duran furiosa: “È una tortura. Ti lascio, cogl*e” Scontro in diretta al Grande Fratello Vip tra Delia Duran e Alex Belli. A innescare la miccia, la lettera segreta che Soleil Sorge ha fatto avere all’attore.

Al Grande Fratello Vip, si è tornati a parlare della lettera segreta che Soleil Sorge ha scritto ad Alex Belli. Alfonso Signorini ha svelato il contenuto della missiva. In un video, era la stessa concorrente a leggerla in confessionale, mentre scorrevano i momenti più belli vissuti con Alex Belli. Ecco qual era il contenuto e la reazione furiosa di Delia Duran.

La lettera di Soleil Sorge ad Alex Belli

"Ti scrivo queste parole seduta nella nostra sauna, con il profumo della tua crema sulle mani per sentirti qui. Penso e ripenso a ogni attimo, penso alla bellezza e unicità del nostro magico tempo insieme. Ci siamo conosciuti, aperti, abbiamo giocato come bambini, pieni di gioia e privi di paura o preoccupazioni. Abbiamo scoperto mille complicità e sintonie che ci hanno legato fortemente. Ci siamo lasciati perdere in quella dannata parola, amore. Per noi aveva un senso, come un affetto immenso, indescrivibile e profondo. Ho seguito il mio bisogno istintivo di proteggerti e tutelarti quando hai detto di esserti innamorato di me. Quel ti amo nascosto dalle famose coperte, ho cercato di prenderlo nel modo più amletico. Ho compreso lo sbando e ti sono stata vicino nel tentativo di recuperare la retta vita, di tornare alla tua vita, nonostante la tua assenza fosse la mia più grande paura. Mi sono sentita mortificata quando ho scoperto che tutto ciò ha messo in crisi il tuo rapporto. Ho sempre e solo voluto la tua felicità. Infine, proprio come nelle opere è arrivato il momento di chiudere il sipario. Da parte mia avrai sempre affetto, appoggio e pieno sostegno in ogni decisione. Penso di conoscerti e comprenderti in pieno. Per questo sento il bisogno di consigliarti una presa di posizione qualunque essa sia. Se il tuo e il vostro intento è di recuperare quanto di dignitoso c'è nel vostro matrimonio, ti chiedo di venire e portare via tua moglie con te, perché solo così potete riparare tutto. Con questi pensieri esco di scena, ma ricorda che la vita raramente dà seconde possibilità. Sempre al tuo fianco, in attesa del tuo colpo di scena".

Alex Belli replica a Soleil Sorge

Alex Belli ha replicato a Soleil Sorge dicendo di sentirsi in difficoltà, perché fuori dalla casa vorrebbero tutti che loro stessero insieme, ma per lui la situazione è molto chiara:

"La nostra storia è partita dall'amicizia, dalla complicità. Faccio fatica Sole, io e te abbiamo raccontato un rapporto intenso, un'alchimia incredibile. Da fuori vogliono che ci inscatoliamo, che ci definiamo e prendiamo una via. Faccio fatica, per noi il rapporto era molto chiaro. La nostra direzione l'abbiamo sempre saputa, purtroppo mi trovo dall'altra parte a gestire qualcosa che si abbassa molto, anche nei gesti (di Delia), per cui comunque faccio fatica".

Delia Duran urla e si scaglia contro Alex Belli

Delia Duran ha raggiunto Soleil Sorge ed è andata subito su tutte le furie: "Lei dice che strumentalizzo il nostro rapporto. Solo qui scopro questa dichiarazione d'amore perché Alex è stato bugiardo con me. Mi aveva detto di non averti mai detto che ti amava. Grazie a Soleil e stando qua ho già capito la risposta che volevo. Ed è questa, che era innamorato di lei. Sei un bugiardo, non me lo avevi detto. Tu non racconti la verità dei fatti". Le due donne, poi, hanno appreso tutto ciò che Alex Belli ha detto nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip. Inclusa, la "complicità erotica" che c'è stata con Soleil Sorge sotto le coperte. Delia Duran è apparsa sempre più stizzita, ha urlato contro il marito:

"Sono stati tre anni stupendi, ma la mia posizione è chiara. Voglio chiudere questa storia perché non ce la faccio più. Non ce la faccio più con questi giochi psicologici, è una tortura. Basta, stai facendo una presa in giro".

Anche Alex Belli, spazientito, ha iniziato a urlare all'indirizzo di Delia Duran: "Ridicola, è sono ridicoli i teatrini che stai facendo. Ripigliati e lascia parlare la gente che non ascolti nessuno". Delia e Soleil poi hanno lasciato la stanza, mentre Duran lapidaria commentava: "Basta, cog**one. Sono giochi sadici. Ho preso la mia posizione definitiva".

Alex Belli chiede a Delia Duran di ripensarci

Delia Duran è arrivata in studio per conoscere il risultato del televoto. Alex Belli ha provato a recuperare la situazione: "Ti prego amore. Io scelgo te, tu sei l'amore della mia vita, la metà che mi completa. Sei tutto per me. Guarda questo simbolo (l'anello), l'amore è libertà. È questo che ci siamo promessi". Ma non c'è stato niente da fare. Delia Duran non ne ha voluto sapere di cambiare idea: