“Ho fatto l’amore con tutte e due”, Alex Belli scioglie i dubbi su Soleil e Delia Il faccia a faccia tra Alex Belli e Alfonso Signorini porta nuova linfa alla telenovela dell’anno.

Nella trentottesima puntata del Grande Fratello Vip, c'è stato il faccia a faccia tra Alex Belli e Alfonso Signorini. Il conduttore è chiaro e perentorio: "Voglio andare via da questo tavolo per sapere quello che hai nella testa". Alla fine, missione è compiuta perché Alex Belli arriva a dire molte cose, tra cui la bomba: "Ho fatto l'amore con tutte e due in una forma diversa". Il solito filosofeggiare, ma con qualche chicca come quella sull'amore libero: "Siamo liberissimi". E sull'amore con uomo: "Ma noi abbiamo lottato sulla libertà" e fa capire: "Giacomo lo sa…".

La confessione di Alex Belli

"Forse sono una persona un po' complessa", esordisce così Alex Belli. E Alfonso Signorini continua: "Lo sei, ma sei anche molto affascinante". Poi la domanda decisa: "Alex, in questo momento quante donne ami?". La risposta è lunga e complicata.

Io amo una donna che è Delia, mia moglie. Ho un amore per Soleil, che è un amore diverso, anticonvenziale. È un amore cerebrale. È una donna che ti prende di testa, ha un lato dolce e uno un po' più duro. Di Delia mi manca la sua semplicità e la sua complicità. La sua spensieratezza. Lei mi ha conquistato subito perché ci siamo sentiti liberi, raccontandoci e parlando di noi stessi. Abbiamo vissuto con tutta la spensieratezza e tutta la gioia. Anche lei ha i suoi alti e bassi, ma è una donna pazzesca

Alfonso Signorini lo mette di fronte a una domanda: a chi rinunceresti?

Io rinuncerei a Soleil e alla sua amicizia per il grande amore e per i progetti d'amore che ho per Delia. E rinuncerei a Delia per quella cosa unica che ho trovato con Soleil. Sono due forme diverse di amore. Ho fatto l'amore con tutte e due in una forma diversa. Con Soleil abbiamo fatto l'amore dal primo giorno che ci siamo incontrati. Cerebralmente ed è per questo che sulla fisicità, io mi sento denutrito a parlare solo in questi termini.

Ma cosa è successo sotto le coperte? Ecco la replica: "Sotto le coperte c'è stata una grandissima complicità erotica. Questa è la verità. Parliamo dei peccatori, non parliamo del peccato ma c'è stato tanto erotismo". Il mistero di Alex Belli continua.