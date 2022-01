Soleil Sorge confessa cosa è successo sotto le coperte con Alex Belli al GF Vip Soleil Sorge ha ammesso cosa ha fatto sotto le coperte con Alex Belli al GF Vip: le confessioni nella notte con Sophie Codegoni dopo la diretta di ieri sera.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La vicenda che vede protagonisti Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran ha appassionato milioni di telespettatori del Grande Fratello Vip. I riflettori del reality ieri sera erano puntati ancora su loro e nelle ultime ore nuove rivelazioni sono salite a galla. Alex Belli sui social, dopo essere stato cacciato dallo studio da Alfonso Signorini, ha svelato che per lui ‘il gioco è finito', Delia Duran ha invece confessato nella Casa del GF Vip, proprio a Soleil Sorge, di essere attratta anche dalle donne, raccontando un'esperienza intima vissuta con il compagno. Anche l'italo americana dopo la diretta si sarebbe lasciata andare ad una confessione segreta riguardo la famosa ‘notte sotto le coperte' con Alex Belli.

La confessione di Soleil Sorge

La concorrente del GF Vip protagonista di una liason con Alex Belli nella Casa di Cinecittà avrebbe finalmente confessato cosa è successo con l'attore sotto le coperte, prima che lui fosse eliminato. Confidandosi con Sophie Codegoni, Soleil si è lasciata andare a diverse supposizioni su come sarebbero andate realmente le cose tra Delia e Alex.

Volendo fare il teatrino si stanno rovinando i programmi. Il fine comune è che ne vogliono uscire bene. Quindi se riprendono dagli accordi che avevano faranno il lieto fine, se gli si sbarella dovranno prendere una decisione e magari uscirne subito. Poi sono arrabbiata perché loro fanno intendere che è successo una cosa completa sotto le coperte. Questo mi fa innervosire troppo.

Durante il confronto con la sua inquilina, scrive Biccy.it, Soleil avrebbe poi annuito alle parole: "Non fanno intendere che c'è stata una cosa completa ma i pre, capiscimi i preli". In questo modo avrebbe confermato cosa è accaduto quella notte.

Leggi anche Soleil Stasi in rosa al GF Vip: il look anni 2000 con maniche a sbuffo e pantaloni coi tasconi

Il rimprovero a Giucas Casella

Riguardo l'argomento sulla notte sotto le coperte, Soleil Sorge dopo la puntata ha rimproverato Giucas Casella per la battuta fatta in confessionale – "Soleil e Alex che facevano le cose sotto i letti". L'italo americana non ha preso bene queste parole ed ha sbottato contro il suo inquilino. "Una rappresentazione perfetta" ha detto ironicamente all'inquilino riprendendolo. Poi ha aggiunto infuriata: "Adesso basta sottolineare questa cosa, ora basta. Qui tutti continuano a fare i santi, ora mi sono rotta, basta! A me non fa ridere questa cosa e neanche alla mia famiglia a casa. Hai enfatizzato Delia, non è proprio bello quello che hai detto".