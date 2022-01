Delia a Soleil dopo la diretta GF Vip: “A letto con Alex e la sua amica, mi piacciono le donne”

Ieri sera la puntata del GF Vip ha visto ancora una volta protagonisti Alex Belli, dallo studio, e Delia Duran e Soleil Sorge dalla Casa di Cinecittà. Una serata piuttosto movimentata ha visto, verso la fine, l'uscita di scena dell'attore, cacciato da Alfonso Signorini. E mentre l'ex gieffino nella notte aggiornava i suoi profili social per commentare l'accaduto, le due donne si sono scambiate alcune confessioni nel salotto della Casa di Cineicttà. Delia, nel dettaglio, ha rivelato un segreto intimo che riguarda la relazione con Alex.

Dopo la puntata di ieri sera Delia Duran e Soleil Sorge si sono scambiate alcune confessioni riguardo il loro rapporto con Alex Belli. "Lui mi ha raccontato del vostro rapporto con fattori e ideali che io comprendo alla perfezione. Sulla base di quello avrebbe dovuto dirti tutta la verità, è così che si mantiene un rapporto del genere" ha detto l'italo americana alla sua inquilina. La Duran, durante il discorso, si è lasciata andare ad una confessione riguardo un'esperienza passata con Alex Belli:

Soleil Sorge dopo essersi allontanata dalla venezuelana ha confessato ad alcune sue inquiline tra cui Sophie, di nutrire ancora grandi dubbi sul rapporto tra Delia e Alex. L'italo americana è sicura che dietro la vicenda si nasconda un teatrino organizzato prima dell'inizio del reality.

Rifacendo i calcoli, prima che entrasse lui penso che abbiano avuto un'idea su come fare il percorso. Trovando la complicità con me si è scombinato e così è uscito per recuperare il matrimonio. Fuori ci hanno provato ma qualcosa tentennava, poi hanno cercato di salvare il matrimonio e l'immagine facendo entrare lei nella casa. Ora però Delia sta raccontando troppo e sta mettendo in cattiva luce lui. Nel fare il teatrino si stanno rovinando i programmi, il fine comune è che ne vogliono uscire bene.