GFVip, Signorini sbotta con Alex Belli poi lo caccia dallo studio Anche Signorini è stufo del teatrino di Belli. Incalzando e ribattendo di continuo al conduttore, finisce per spazientirlo. Fino a quando Signorini lo caccia dallo studio: “Vattene fuori e lasciami lavorare”.

A cura di Giulia Turco

Alex Belli cacciato dallo studio da Alfonso Signorini. L'attore viene preso di mira dai concorrenti nella casa, che interpretando il sentimento comune del pubblico si dicono stanchi della soap opera che sta portando avanti. Delia o Soleil, la scelta è semplice. "Ha portato avanti un programma per tre mesi, ora basta con il teatrino, questa storia sta annoiando", spiega Barù. Mentre gli ex coinquilini lo mettono spalle al muro in una serie di faccia a faccia con il diretto interessato, Belli continua a svagare, spazientendo lo stesso Signorini che al termine del blocco chiede agli autori di allontanarlo dallo studio: "Vattene fuori e lasciami lavorare".

Signorini vuole la verità da Alex Belli

Anche Signorini è stufo del teatrino Belli. Non basta l'incalzare di domande e di critiche da parte dei concorrenti in casa: Belli non accenna a mollare e ripropone al pubblico la solita minestra dell'amore libero. Un sentimento che sfugge ad ogni tipo di spiegazione da parte del diretto interessato. "Insomma, ma cosa significa questo amore libero? Poter andare a letto con altre donne?", sbotta il conduttore. "Il mio concetto di libertà è legato alla possibilità di poter vivere un’amicizia, anche se io e Sole abbiamo perso la bussola e per questo a Delia ho chiesto scusa. Non significa andare a letto con altre donne. E non è quello che ho fatto con Soleil", si giustifica Belli che si alza dalla sua poltrona per raggiungere il centro studio. Signorini è sempre più agitato per il continuo ribattere dell'attore: "Torna al tuo posto che io torno al mio".

Alex Belli ammette di amare Soleil

Rimesso al suo posto dal conduttore, Belli se la prende con Delia in collegamento dalla casa, colpevole di aver rivelato ciò che lui e Soleil avrebbero fatto sotto le coperte. "Devi stare attenta a quello che dici. Certe cose devono restare private. Hai fatto una caduta di stile". Mentre lei cerca di tagliare corto, Soleil vuole dire la sua: "Io e Alex sotto le coperte abbiamo avuto intimità, ma non esageriamo. Mi ha detto anche di amarmi, è questo che dovrebbe preoccupare più che il resto". Belli non può che confermare: "È vero amo Soleil, sono innamorato di lei e non l’ho mai nascosto".