Alex Belli si sfoga dopo essere stato cacciato dallo studio del GF Vip: “Non è più il mio game” Alex Belli si è sfogato su Twitter, dopo che Alfonso Signorini lo ha cacciato dallo studio del Grande Fratello Vip nel corso della puntata del 24 gennaio.

A cura di Gaia Martino

Alex Belli rompe il silenzio sui social dopo quanto accaduto ieri sera al GF Vip. La puntata ha visto l'uscita di scena dell'ex concorrente dopo essere stato cacciato da Alfonso Signorini, stufo di essere interrotto mentre tentava di fare chiarezza sul triangolo con Delia Duran e Soleil Sorge. L'attore non sa ancora quale direzione prendere e in diretta ha riproposto ancora il suo discorso su un amore libero, che non si può spiegare a parole. Il conduttore del reality, spazientito, lo ha cacciato dallo studio.

Signorini caccia Alex Belli dal GF Vip

Alex Belli ieri sera ha lasciato lo studio del GF Vip dopo essere stato cacciato da Alfonso Signorini il quale, infuriato, lo ha accusato di non far svolgere in maniera tranquilla il suo lavoro: "Stai rendendo difficoltoso il mio lavoro, se vuoi magari uscire" ha detto con calma prima di essere interrotto ancora dall'attore. Il comportamento dell'ex concorrente lo ha fatto infuriare: "E allora mi rivolgo agli autori, lo accompagnate fuori, non posso lavorare così, mi rifiuto. Vattene fuori". Alex Belli ha così lasciato la sua sedia ed è uscito dallo studio particolarmente agitato. Signorini si è giustificato: "Non puoi venirmi a dire stasera scelgo la linea del silenzio e mi impedisci di parlare, di spiegare a voi a casa cosa sta succedendo, mi impedisci di fare il mio lavoro". Alex Belli è rientrato solo a tarda sera, verso la fine della puntata.

Alex Belli dopo la puntata

L'attore ed ex concorrente del GF Vip dopo la puntata ha commentato l'accaduto attraverso i suoi canali social. Alex Belli con un tweet nella notte ha annunciato che ‘il gioco è finito':