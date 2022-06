Alex Belli e Delia Duran provano a fare un figlio: “Costretti a far l’amore solo ogni tre giorni” “Il dottore dice che bisogna pazientare tra un rapporto e l’altro, per aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire così il concepimento”, racconta Delia Duran a Nuovo. Limitare i rapporti per loro non è semplice: “Io e Alex siamo passionali, soffriamo molto questo limite”.

A cura di Giulia Turco

La chimica tra Alex Belli e Delia Duran è ancora esplosiva e i due si lasciano travolgere dalla passione ogni volta che ne hanno l’occasione. Non ne hanno mai fatto un mistero. Ora, però, la coppia avrebbe deciso di rallentare perché avrebbero in serbo il progetto di allargare la famiglia. Allo scopo di favorire il concepimento, i medici avrebbero raccomandato alla modella venezuelana di pazientare un pochino e di diminuire la frequenza dei loro rapporti.

Delia spiega la sua tecnica per incentivare la gravidanza

“Il dottore ha detto che bisogna pazientare tra un rapporto e l’altro, in modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire così il concepimento”, ha raccontato Delia Duran al settimanale Nuovo. Tenere a freno la libido non sarebbero però così semplice. “Alex e io siamo molto passionali: ammetto che soffriamo parecchio per il limite che ci ha imposto lo specialista”, ovvero due rapporti alla settimana e non di più. La modella ha confidato di star seguendo una dieta equilibrata e di aiutarsi con integratori e vitamine. Non esclude, però, che qualora il bebè non arrivasse, potrebbe ricorrere alla fecondazione assistita pur di rendere Belli padre.

Il desiderio di un piccolo Belli

D’altronde non è la prima volta che i due manifesto il loro desiderio di diventare genitori. Già lo scorso dicembre, uscito dalla casa del GFVip, l’attore aveva dichiarato a Delia le sue intenzioni: “Sei una donna veramente speciale, una donna che voglio che sia la madre di un piccolo Belli, un bambino che crescerà nell’amore, nel nostro amore”, aveva scritto in una lettera indirizzatale. A Nuovo, Delia confida che più in là lei e Belli torneranno anche a parlare del matrimonio (per precisione del rito civile che non è mai stato celebrato), ma non prima di avere tra le braccia il loro bambino.