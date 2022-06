Reunion Grande Fratello VIP a Mykonos, con gli ex concorrenti anche Alfonso Signorini Reunion di gruppo a Mykonos: ex concorrenti del Grande Fratello VIP si sono riuniti con il conduttore Alfonso Signorini che, felice, ha scattato selfie e foto con tutti. Da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi a Delia Duran e Alex Belli.

A cura di Gaia Martino

Alcuni concorrenti del Grande Fratello VIP, dai più vecchi ai più recenti, si sono incontrati a Mykonos dove stanno trascorrendo le vacanze. Volato sull'isola greca anche il conduttore del reality, uno dei più seguiti in Italia, Alfonso Signorini, che ha scattato fotografie con i suoi "Vipponi". Prima Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, poi le Principesse Selassié, Lulù, Clarissa e Jessica – che ha vinto l'ultima edizione andata in onda. Infine anche Alex Belli e Delia Duran.

Alfonso Signorini a Mykonos con i suoi "Vipponi"

Dopo aver trascorso sei mesi nella Casa di Cinecittà, arrivate le vacanze, alcuni ex concorrenti del Grande Fratello VIP hanno scelto Mykonos per godersi qualche giorno di relax. Lulù, Clarissa e Jessica Selassié hanno creato un mini clip nel quale chiedono ad alcuni spiaggianti se abbiano visto in giro Alfonso Signorini, volato anche lui sull'isola greca. Il video condiviso ieri sulla pagina Instagram del settimanale Chi è stato seguito poi dal selfie della principessa, ex di Manuel Bortuzzo, e il conduttore.

A cena c'era anche Gianluca Costantino il quale ha festeggiato il suo compleanno con i presenti. E per concludere la "reunion GF VIP 6", Alex Belli e Delia Duran: il loro arrivo è stato ripreso e pubblicato dalla pagina del settimanale diretto dal celebre conduttore. "Avvistati a Mykonos" si legge.

Alfonso Signorini con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

A gran sorpresa anche la foto con due ex del reality, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che si sono conosciuti e innamorati proprio durante l'avventura nel programma. "A Mykonos la notte è piccola" ha scritto il conduttore Alfonso Signorini a corredo della fotografia nella quale sono abbracciati e sorridenti. "Finalmente riuniti con chi ci ha unito" ha poi commentato Pierpaolo Pretelli attraverso le sue story.