“Rita Dalla Chiesa nel cast del Grande Fratello Vip 7” Rita Dalla Chiesa potrebbe essere una delle prossime concorrenti del Grande Fratello Vip. Secondo Dagospia, infatti, la giornalista sarebbe in trattative con Alfonso Signorini.

A cura di Ilaria Costabile

La settima edizione del Grande Fratello Vip è più vicino di quanto si possa immaginare e il cast sta prendendo forma man mano, sebbene al momento non ci siano ancora delle vere e proprie conferme. Ad anticipare alcuni nomi della prossima edizione è Dagospia, dove si legge che il personaggio su cui Alfonso Signorini starebbe puntando parecchio sarebbe Rita Dalla Chiesa.

Rita Dalla Chiesa in trattative

La giornalista e opinionista, volto storico di programmi come Forum, sarebbe una delle papabili scelte del direttore di Chi, e secondo quanto riporta la testata diretta da Roberto D'Agostino, sembrerebbe che Signorini abbia convinto Dalla Chiesa a firmare per prendere parte alla prossima edizione. In passato le era stato proposto di partecipare anche all'Isola dei Famosi, ma il noto volto tv aveva rinunciato, ma adesso sembrerebbe che l'idea di prendere parte ad un reality show non sia così spaventosa e lontana. Non è ancora arrivata l'ufficialità da parte della diretta interessata, ma sembra che il tutto possa essere confermato nel giro di qualche settimana.

Gli altri possibili concorrenti del GF Vip

Altri sono i nomi che Dagospia riporta come possibili concorrenti del reality show e che in questo momento sarebbero in trattativa. Si parte con Charlie Gnocchi, fratello di Gene, nonché inviato di Striscia la Notizia, la componente sportiva data dall'ex nuotatore Leonardo Tumiotto, a cui si aggiungerebbe anche il porno divo Max Felicitas. Insomma, un cast che già dai primi nomi sembra essere piuttosto ricco. Nei giorni scorsi, inoltre, Signorini ha pubblicato tra le sue stories su Instagram un indizio con il quale svelare il nome della prima concorrente. Si tratterebbe di Chadia Rodriguez, la giovanissima cantante sulla quale già giravano alcune indiscrezioni da qualche tempo. Anche in questo caso, però, nessuna conferma ancora da parte della vip in questione.