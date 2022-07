Alfonso Signorini annuncia la prima concorrente del Grande Fratello Vip 7, l’indizio sui social Alfonso Signorini annuncia, tramite un indizio su Instagram, la prima concorrente del Grande Fratello Vip 7. Il conduttore mostre una borsa di cui si vede chiaramente il marchio, si tratta di un brand indossato da almeno due papabili vip: Chadia Rodriguez e Guendalina Canessa.

A cura di Ilaria Costabile

In vista della prossima edizione del Grande Fratello Vip, già sono comparsi i primi nomi dei possibili concorrenti. Il conduttore, però, ha pubblicato una foto che funge da indizio su chi possa essere il primo "vippone" a prendere parte alla settima edizione del reality show di Canale 5. Ad un primo sguardo le prime ipotesi sono state già avanzate, e anche sui social c'è chi si schiera per su due possibili gieffine, una che proviene dal mondo della musica e l'altra che, invece, è diventata famosa proprio grazie ad una edizione (nip) dello show Mediaset.

Chi è la prima concorrente del Grande Fratello Vip 7?

Una borsa rotonda, fucsia, con l'impronta di una zampa in bella vista e poggiata su una scrivania. Questa è la foto pubblicata da Alfonso Signorini che scrive: "Una concorrente del GFVip 7 ha dimenticato la borsa nel mio ufficio, secondo voi chi devo chiamare?". Una domanda e un indizio che hanno scatenato la curiosità dei fan accaniti del Grande Fratello e stando a quest'unico dettaglio, potrebbero essere due i nomi papabili. Il primo è quello di Chadia Rodriguez, sulla quale giravano già da alcuni giorni indiscrezioni a questo proposito. La giovanissima cantante è da tempo testimonial di un marchio di abbigliamento riconoscibile anche dalla foto pubblicata dal conduttore.

Chadia Rodriguez indossa una felpa del noto brand, fonte Instagram

Alto nome che va per la maggiore è quello di Guendalina Canessa. Ex concorrente del Grande Fratello, dove partecipò nel 2007, è diventata nota in televisione anche per la sua relazione con il tronista Daniele Interrante, per poi diventare opinionista in vari programmi Mediaset, in special modo quelli con al timone Barbara D'Urso. L'ex gieffina che, come si evince dalle sue foto pubblicate su Instagram, indossa spesso anche lei capi di questo brand, potrebbe ripetere l'esperienza del reality show. Al momento da nessun fronte si hanno notizie certe, in attesa di un nuovo indizio che possa rendere tutto più chiaro.

Guendalina Canessa con una tuta di un noto brand, fonte Instagram

Orietta Berti opinionista al Grande Fratello Vip 7

L'unica cosa certa, al momento, è la presenza di Orietta Berti al fianco di Sonia Bruganelli come opinioniste della prossima edizione del reality. La cantante, quindi, cambierà collocazione e dopo il tavolo di Fabio Fazio, si accomoderà sulla poltrona offertale da Alfonso Signorini in una veste completamente inedita, pur mantenendo la sua indole particolarmente pop che l'ha riportata alla ribalta in questi ultimi anni.