Le nozze di Guenda Goria e Mirko Gancitano dopo l’estate: “I testimoni saranno Alex e Delia” A Pomeriggio Cinque Guenda Goria e Mirko Gancitano hanno raccontato del loro matrimonio che ci sarà dopo l’estate. I testimoni saranno Alex Belli e Delia: la proposta per la Duran è avvenuta in diretta.

A cura di Gaia Martino

Guenda Goria sposerà Mirko Gancitano. Oggi la coppia è stata ospite di Barbara D'Urso nell'ultima puntata della stagione di Pomeriggio Cinque ed insieme hanno raccontato i dettagli del loro matrimonio che ci sarà dopo l'estate. Nel 2021 sono diventati una coppia, dopo essersi conosciuti a Sharm El Sheik mentre lei era in vacanza. Il settimanale Chi li paparazzò insieme per la prima volta, poi decisero di ufficializzare la love story su Instagram: "Un mese fa ti scrissi così: Quando e se sarà il momento metterò questa come nostra prima foto. Sporchi, zingarati, semplici proprio come ci siamo conosciuti, con semplicità e dolcezza. Non ci siamo cercati o forse è la luna che ci ha fatto incontrare" le parole di lei. Dopo la proposta di matrimonio avvenuta nella Casa del GF VIP quando Mirko Gancitano ha chiesto ad Amedeo Goria la mano della figlia, sono pronti a giurarsi amore eterno avanti l'altare.

Guenda Goria e Mirko Gancitano sposi dopo l'estate

La coppia ospite di Barbara D'Urso ha raccontato i dettagli del loro amore. A Pomeriggio Cinque Guenda Goria e Mirko Gancitano hanno rivelato di aver acquistato casa a Sharm El Sheik, dove si sono conosciuti e dove adesso intendono mettere su famiglia. "Ci sposiamo tra settembre e ottobre, abbiamo preso la casa a Sharm, dove ci siamo conosciuti" sono state le parole dell'ex concorrente del GF VIP, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, con gli occhi ricchi di emozione e gioia. Poi insieme hanno raccontato del dettaglio "testimoni".

Alex Belli e Delia Duran i testimoni

Guenda Goria nel salotto di Pomeriggio Cinque ha inoltre raccontato che il futuro marito Mirko Guancitano ha chiesto ad Alex Belli di fare da testimone al matrimonio. I due sono legati da una profonda amicizia, fu proprio Mirko il testimone di nozze dell'ex concorrente del GF VIP. Delia Duran presente in studio ha poi esclamato: "Noi siamo i testimoni di nozze". Guenda Goria l'ha subito interrotta: "E' vero. Mirko ha chiesto ad Alex Belli di fare testimone. Così, visto che è presente, chiedo a Delia se vuole essere la mia". Delia Duran, seduta al suo fianco, l'ha subito abbracciata: "Senza dubbio" ha risposto.