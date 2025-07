video suggerito

Mirko Frezza: "Grazie all'Isola dei Famosi, dopo 22 anni ho lasciato alle spalle i fantasmi del passato" Mirko Frezza in un'intervista ha ripercorso la sua esperienza all'Isola dei Famosi, reality al quale ha deciso di partecipare per soldi. In Honduras ha ritrovato se stesso e abbandonato la paura di stare da solo: "Sono riuscito dopo ventidue anni a sognare, a lasciarmi alle spalle i fantasmi del passato".

A cura di Gaia Martino

Mirko Frezza racconta la sua esperienza all'Isola dei Famosi 2025 in un'intervista. L'ex naufrago è stato uno dei protagonisti dell'edizione, nonostante sia stato eliminato diverse settimane prima della finale, e in Honduras è riuscito a lasciarsi "alle spalle i fantasmi del passato" e imparare a "stare da solo". Secondo il suo parere, Loredana Cannata meritava la vittoria.

Le parole di Mirko Frezza

Mirko Frezza, intervistato da SuperGuidaTv, ha raccontato di aver deciso di partecipare all'Isola dei Famosi "per soldi". L'esperienza, però, si è rivelata salvifica per sé stesso: "All’inizio ho deciso di partecipare per i soldi. L’esperienza è stata veramente tosta, è stato difficile sopportare i morsi della fame. Grazie a questo reality sono riuscito dopo ventidue anni a sognare, a lasciarmi alle spalle i fantasmi del passato". Ha continuato spiegando di aver sempre temuto di restare da solo: "Ho imparato a stare da solo, ne ho sempre avuto paura perché in quei momenti il passato mi torna tutto addosso". Il reality, per lui, è stato come una "una terza possibilità, visto che la seconda me l’ha data mia moglie": "È stata lei a trascinarmi fuori dal tunnel e lo ha fatto silenziosamente".

"Loredana Cannata meritava la vittoria al posto di Cristina Plevani"

Cristina Plevani ha vinto l'Isola ma per Mirko Frezza avrebbe meritato di più Loredana Cannata. "Io avrei fatto vincere Loredana Cannata anche se con lei ho litigato più di tutti. Meritava lei per quello che ha fatto anche per il gruppo". Ha così continuato: "È stata una guerriera, una donna veramente forte che ha sempre portato avanti le sue idee. All’inizio pensavo che recitasse ma poi dopo un mese mi sono ricreduto e ho cominciato ad accettarla". Ha commentato poi la vittoria dell'ex del GF sostenendo sia stata una giocatrice: per lui, ha vinto quando ha litigato con Dino Giarrusso. "È stato Dino ad averle dato la possibilità di vincere", le parole di Frezza.