Maika Randazzo e i ritocchi estetici: la replica agli haters prima della puntata di Temptation Island Maika Randazzo su Tik Tok replica a chi commenta i suoi ritocchi estetici: la tentatrice di Lino Giuliano, prima della puntata di Temptation Island, dimostra, attraverso le sue foto da bambina, di non essersi sottoposta ad alcun intervento al naso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Maika Randazzo è una delle protagoniste di Temptation Island 2024 per via della vicinanza a Lino Giuliano, fidanzato di Alessia Pascarella. La tentatrice ha instaurato un feeling particolare con il napoletano che, nella scorsa puntata, ha lasciato il falò di confronto con la fidanzata da single. In attesa di nuovi colpi di scena già annunciati nelle anticipazioni della puntata in onda questa sera, la 30enne romana ha condiviso un video su Tik Tok nel quale risponde agli utenti social che la accusano di aver rifatto il naso.

La replica di Maika Randazzo agli haters che le criticano i ritocchi estetici

"Hai rifatto il naso dai, impossibile che sia il tuo". Così recita il testo che Maika Randazzo ha aggiunto al suo video su Tik Tok nel quale mostra le sue foto da bambina. Dimostra, attraverso le immagini del passato, di non essersi sottoposta ad alcun intervento estetico sul naso. In un altro video postato ieri, replica ancora a chi usa commenti offensivi che fanno riferimento ai suoi "ritocchini". Nel mini clip postato, recita un monologo in dialetto romano di Valentina Persia che fa riferimento proprio ai leoni da tastiera che deridono chi si sottopone a interventi estetici: "Qualcuna me scrive sotto a qualche video "ma cor chirurgo so boni tutti", ah brutta a te manco il chirurgo te può aiutà. Ma te sei vista?". Poi il testo: "Quando leggo i commenti sotto i miei Tik Tok".

Le anticipazioni della puntata di Temptation Island stasera

Nella puntata di Temptation Island in programma per questa sera, stando alle anticipazioni, Lino Giuliano chiederà di poter rivedere la sua fidanzata Alessia Pascarella. Raul Dumitras, invece, si troverà nel pinnettu ad assistere a nuovi video della fidanzata Martina, sempre più vicina al single Carlo Marini. "È tempo di svolte decisive, questa sera sarà una puntata di capovolgimenti emotivi inaspettati. C'è chi dovrà fare i conti con nuove consapevolezze e chi ha già le risposte ai dubbi del proprio viaggio nei sentimenti", le parole di Filippo Bisciglia prima della puntata.