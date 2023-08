Raffaella Mennoia, autrice di Temptation Island: “Versione invernale? Ancora non ne abbiamo parlato” Raffaella Mennoia, autrice e selezionatrice di Temptation Island, racconta come vengono scelte le coppie che affronteranno il loro viaggio nei sentimenti: “Ne vedo circa 120, ci vogliono tre mesi”. Poi sulla versione invernale del programma svela: “Non se ne è ancora parlato come produzione interna”.

A cura di Elisabetta Murina

A pochi giorni dalla fine di Temptation Island, Raffaella Mennoia svela alcuni retroscena del programma in una lunga intervista al settimanale Chi. È lei, insieme al resto degli autori, la curatrice e selezionatrice delle coppie che si trovano ad affrontare il loro viaggio nei sentimenti, decidendo se rimanere insieme o prendere alla fine strade separate.

Come vengono selezionate le coppie di Temptation Island

Mennoia racconta che scegliere le coppie protagoniste di ogni edizione del docureality, condotto da Filippo Bisciglia, non è impresa facile. Si tratta di un lavoro di squadra che richiede tempo, dal momento che sono moltissimi gli aspiranti protagonisti che ogni anno si presentano ai provini. "Vedo circa 120 coppie personalmente", spiega l'autrice. "Prima viene fatta una selezione dagli autori che me ne parlano, poi convochiamo le coppie. Ci vogliono tre mesi".

Ma alla fine, come si capisce quale coppia funzionerà meglio all'interno del resort Is Morus Relais? "Istinto, esperienza, devi pensarli separati", racconta la storica autrice di diversi programmi di Canale 5. Il segreto, quindi, è immaginare i fidanzati e le fidanzate separati perché "queste coppie insieme non stanno mai, se non nel falò di confronto". Mennoia confessa di avere anche lei delle preferenze, anche se spesso le ha capitato di prendere delle "toppe": "È come la vita, è tutta una questione di incastri".

Cosa si sa di Temptation Island Winter Edition

Quest'anno, alla presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva, si è parlato per la prima volta di una versione invernale di Temptation Island, che dovrebbe andare in onda in inverno, con protagonisti e ambientazioni differenti. Al momento, però, non si hanno informazioni precise a riguardo. E anche Mennoia svela: "Non se ne è ancora parlato come produzione interna, ma noi il 20 agosto saremo in ufficio… Che ben venga, una versione invernale non è stata fatta da nessuna parte del mondo". Secondo l'autrice, se il progetto dovesse andare in porto, non mancheranno le richieste da parte delle coppie perché, come nella versione estiva, "c'è una possibilità di realizzare i due desideri più desiderati in un colpo solo: trovare il successo e trovare l'amore".