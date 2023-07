Raffaella Mennoia: “Temptation Island in inverno? Non sarebbe sbagliato ambientarlo in montagna” L’autrice del people show di Canale 5 accenna a come sarà l’edizione Winter di Temptation Island e spiega perché gli autori della versione italiana si sbilanciano molto meno rispetto a quelli delle altre versioni del format: “Da noi non si vede niente più un bacio, certe cose sono troppo private”.

A cura di Giulia Turco

Mentre il ritorno di Temptation Island in estate continua a mietere successi agli ascolti tv, ci si interroga già sull’edizione invernale che è stata annunciata nel corso dei palinsesti di Mediaset. È ancora presto per sbilanciarsi sui dettagli, ma in un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni l’autrice Raffaella Mennoia svela che presto la squadra si rimetterà all’opera.

La nuova edizione di Temptation Island in inverno

“Una versione di Temptation Island in montagna? È una bella proposta, ma ho ancora troppo caldo per pensare di mettere maglione e cappotto e ricomunicare tutto da capo”. Per il momento il team di autori si sta prendendo la meritata pausa estiva, ma presto tornerà all’opera per mettere in cantiere i programmi del palinsesto autunnale. “L’idea di andare al fresco in montagna comunque in questo momento non sarebbe male”. La formula del people show sui sentimenti dovrebbe confermarsi la stessa, così come la conduzione di Filippo Bisciglia, mentre inevitabilmente verrà scelta una location diversa dalla Sardegna. Mediaset ha anticipato che lascerà largo spazio al gruppo di Maria De Filippi nel definire i dettagli.

Perché Temptation Island italiano è meno audace delle altre versioni

L’autrice ha raccontato inoltre che, rispetto alle versioni estere del format internazionale, l’edizione italiana tende ad escludere dettagli troppo ‘hot’ dalle registrazioni. Non si vede mai infatti quel che accade a porte chiude, nelle stanze dei due villaggi. “Noi non facciamo vedere molto. Nel racconto c’è una linea narrativa che si fonda su quello che succederà”, spiega. “Significa che non si vede niente più di un bacio”. Per scelta, inoltre, gli autori non mostrano mai i provini dei concorrenti: “A volte basta una frase che fa la differenza”, aggiunge Mennoia. “Le cose che ci vengono dette sono davvero riservate e private”.