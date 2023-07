Ascolti Tv lunedì 17 luglio, chi ha vinto tra Temptation Island e Il Giovane Montalbano I risultati degli ascolti della prima serata di lunedì 17 luglio, con il programma di Canale 5 che ha sfidato la proposta delle reti Rai, tra le repliche de Il Giovane Montalbano e Report.

A cura di Andrea Parrella

Il lunedì sera d'estate è senza ombra di dubbio la serata televisiva più movimentata della settimana. La ragione è presto detta e fa riferimento al ritorno in questa stagione di Temptation Island, uno dei fenomeni televisivi più interessanti degli ultimi anni. Il programma, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, è andato in onda lunedì 17 luglio con la quarta puntata, che si è confrontata con le proposte delle altre reti.

Temptation Island il programma più visto della serata

Il programma condotto da Filippo Bisciglia è reduce da una serie di risultati molto positivi e dimostra, ancora una volta, di essere tra i pochi prodotti di Canale 5 che valica i cosiddetti target ed è in grado di attirare una fascia di pubblico anomala rispetto agli standard di Canale 5. Nella serata di lunedì 17 luglio Temptation Island si è confrontato con le repliche de Il Giovane Montalbano, in onda su Rai1, il film Che Todd ci aiuti su Rai 2 e la replica di Report proposta da Rai3.

Ma il reality di Canale 5 è in leggero calo

Su Rai1 la fiction Il Giovane Montalbano ha appassionato 2.477.000 spettatori pari al 16.5%. Su Canale 5 – in onda dalle 21.39 alle 0.27 – Temptation Island ha raccolto davanti al video 3.344.000 spettatori pari al 25.9% di share, confermandosi il programma più visto della serata pur registrando un leggero calo rispetto alla scorsa settimana, quando aveva raccolto 3.699.000 spettatori pari al 26.2% di share. Su Rai2 Che Todd Ci Aiuti ha interessato 443.000 spettatori pari al 3% di share. Su Italia1 Fast and Furious – Solo Parti Originali ha intrattenuto 837.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 la replica di Report ha raccolto davanti al video 1.058.000 spettatori pari ad uno share del 6.6% (presentazione: 894.000 – 5.5%, Plus: 730.00 – 5.2%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 508.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 La Figlia del Generale ha registrato 466.000 spettatori con uno share del 3.1%.