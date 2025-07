video suggerito

Ex di Uomini e Donne Teresa Cilia assolta, Raffaella Mennoia la denunciò: “Ha cercato di tapparmi la bocca” Con una story su Instagram Teresa Cilia svela di essere stata assolta dopo la denuncia presentata contro di lei da Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne. “Mi ha portato in tribunale per sei lunghissimi anni, giustizia fatta” ha scritto. Lo scontro sui social tra le due scoppiò nel 2019. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ex tronista di Uomini e Donne Teresa Cilia con una IG story svela di essere "stata assolta" dalla denuncia presentata al tribunale da Raffaella Mennoia, autrice dei programmi di Maria De Filippi, sei anni fa. Era l'agosto del 2019 quando le due iniziarono a litigare a suon di botta e risposta social e lo scontro si è spostato in tribunale. Con una storia su Instagram l'ex tronista commenta: "Giustizia fatta".

Teresa Cilia assolta: "Giustizia fatta"

Teresa Cilia ha reso pubblico l'esito della denuncia presentata da Raffaella Mennoia contro di lei nel 2019. L'ex tronista è stata assolta dal reato a lei contestato "perché il fatto non costituisce reato in presenza di causa di giustificazione". Così ha commentato:

Questo per ricordare a chi ha cercato di tapparmi la bocca che nella vita conta sempre la verità, conta l'umiltà, e soprattutto chi non ha paura di un potere che, ahimè, solo Dio può avere.

La Cilia ha spiegato che Raffaella Mennoia la denunciò "portandomi in tribunale per sei lunghissimi anni": "Ovviamente c'è tanto da raccontare, cosa che farò in questi giorni. Giustizia fatta".

Cosa è successo tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia

Gli screzi tra le due partirono dopo che la Mennoia litigò con Mario Serpa, ex volto di Uomini e Donne. Era l'estate del 2019 e Teresa Cilia decise di inserirsi nello scontro accusando l'autrice televisiva di essere "finta come poche". Svelò che fu un episodio in particolare a scatenare la rottura: "Quando vedo che c'è qualcosa di marcio, me ne vado, non lecco il cu*o". Poi ancora la accusò di non essere stata sincera con il programma visto il suo interesse per Jack Vanore, al quale è stata legata. Dopo le affermazioni, spuntò un post sul profilo di Uomini e Donne che prendeva le distanze, seppur senza fare nomi, dalle dichiarazioni di Teresa Cilia: "Lasciamo a voi che leggete il compito di saper individuare i ‘rosiconi’ e vi auguriamo un felice agosto 2019". Raffaella Mennoia sul suo profili privato, poi, minacciò di procedere per vie legali. Dopo l'annuncio della Cilia, non è intervenuta pubblicamente per commentare l'esito della denuncia.