Verdone su Vita da Carlo 2: “Sangiovanni me l’hanno imposto. Maria De Filippi è stata bravissima” Carlo Verdone parla dei nuovi episodi della serie “Vita da Carlo”, da settembre su Paramount. L’attore spiega come mai ad interpretare lui da giovane ci sarà Sangiovanni e racconta la collaborazione con Maria De Filippi che comparirà in alcune scene.

A cura di Ilaria Costabile

Da settembre sarà disponibile su Paramount la seconda stagione della serie "Vita da Carlo", in cui Carlo Verdone racconta la sua vita e ammette "Dopo il successo della prima avevo tanta paura, invece sono molto soddisfatto". In questi nuovi episodi ci saranno delle new entry: da Sangiovanni che interpreta l'attore e regista da giovane, a Maria De Filippi con cui c'è sempre stato un rapporto d'amicizia.

La scelta di Sangiovanni

Il regista ha spiegato il perché sia stato scelto proprio Sangiovanni per interpretarlo da ragazzo, dal momento che seppur conosciuto nasce come cantante e non come attore. Verdone non ha nascosto le sue perplessità in merito e infatti racconta:

Me lo impone, nella serie, il mio produttore che vuole qualcuno che piaccia ai giovani. Ovviamente Sangiovanni sarebbe l’ultima persona al mondo che avrei potuto scegliere: cosa c’entra Sangiovanni da Vicenza con Carlo Verdone da Ponte Sisto. Quando lo vedo nella serie mi prende un colpo, vorrei mollare tutto… Invece poi funziona, è pure bravo. Io dei dubbi li avevo davvero, non aveva mai recitato, è pure un po’ timido e invece…

Sangiovanni, Zlatan Ibrahimovic e Carlo Verdone

La partecipazione di Maria De Filippi

Tra le new entry di questa nuova stagione ci sono anche due volti notissimi come Maria De Filippi e Zlatan Ibrahimovic. L'attore dichiara di aver voluto la presenza della conduttrice perché tra loro c'è sempre stata una bella amicizia, quindi non si è trattato di un voler introdurre dei nomi che potessero piacere al pubblico:

Leggi anche Christian De Sica nonno della piccola Bianca festeggia con lo zio Carlo Verdone