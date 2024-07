video suggerito

Emma: "Un oggetto a cui non rinuncerei mai? Indecisa tra il dildo e la Playstation" "Un oggetto a cui non rinuncerei mai? Sono indecisa fra il dildo e la Playstation, poi te lo dico", così risponde Emma a una domanda relativa alla scelta di un oggetto irrinunciabile.

A cura di Stefania Rocco

Emma sceglie di parlare di qualsiasi cosa, anche quando la domanda fa riferimento alla sfera sessuale, nell’intervista rilasciata a GQ. La cantante salentina, a più di 10 anni dalla vittoria ad Amici che l’ha catapultata sulla scena della discografia italiana, non mostra imbarazzo quando le chiedono di rivelare se esista o meno un oggetto al quale non rinuncerebbe mai. “Un oggetto a cui non rinuncerei mai? Sono indecisa fra il dildo e la Playstation, poi te lo dico”, ha risposto senza tentennamenti ma accompagnando la replica con una risata divertita.

La replica al bodyshaming: “Non smetterò di combattere gli odiatosi seriali”

Emma passa al registro serio e risponde nel merito della repliche che spesso fornisce agli hater sui social: “Soffro ancora davanti a certi commenti che leggo sui social, ma non per il motivo che alcuni potrebbero pensare…Io mi arrabbio non per me stessa, per il cosiddetto body shaming che fanno a me. Penso a chi legge quei commenti, a tutti quei ragazzi e a quelle ragazze che magari stanno soffrendo per il proprio corpo, e che davanti a tutto questo odio gratuito rischiano di abbattersi, di ammalarsi. Conosco troppe persone che sono finite male ed è per loro, per le loro famiglie, che non smetterò mai di rispondere a questi odiatori seriali”.

Emma e l’odio social: “Possono dirmi tutto, non me ne frega niente”

“A me puoi dire tutto, che sono brutta, che sono grassa, che ho la pancia, che ho le gambe grosse, non me ne frega niente”, argomenta ancora l’artista, “Io mi vedo davanti allo specchio, so chi sono, conosco il mio vissuto e sì, mi piaccio. Sono una donna di 40 anni che ha sconfitto tre tumori e questo è il corpo che le mie battaglie mi hanno lasciato, magari non sarà perfetto, ma è bello proprio perché è reale. Mi dicano pure quello che vogliono, non mi fa né caldo né freddo, ma la mia gente no, i miei fan non me li devono toccare, non si devono permettere di ferirli con i loro commenti idioti”.