"Il nuovo amore di Giulia Stabile è Manu Rios di Elite", la ballerina di Amici risponde al gossip Giulia Stabile risponde al gossip circolato nelle ultime ore che la vede protagonista di un flirt con Manu Rios. La ballerina di Amici ha incontrato l'attore di Elite pochi giorni fa ad un evento.

A cura di Gaia Martino

L'incontro tra Giulia Stabile e Manu Rios, Patrick Blanco Commerford nella serie Elite, nelle ultime ore è diventato virale, soprattutto su X. La ballerina professionista di Amici e l'attore e modello spagnolo si sono incontrati a Milano, ad un evento, e sono stati ripresi mentre chiacchierano in maniera informale. Lui la guarda mentre sorride e i fan hanno ipotizzato una frequentazione segreta tra i due. È intervenuta poche ore fa la Stabile per smentire il flirt.

Le parole di Giulia Stabile dopo l'incontro con Manu Rios

Giulia Stabile nelle ultime ore ha condiviso un articolo che parla del presunto flirt con Manu Rios. Ha smentito la frequentazione ammettendo, però, che non le dispiacerebbe uscire con l'attore. "Ma magari" ha scritto come testo a corredo di alcune parole chiave dell'articolo.

Oggi la ballerina compie 22 anni

Oggi Giulia Stabile festeggia i suoi 22 anni. Tra le stories di Instagram ha condiviso un video nel quale spegne le candeline, poi ha risposto ai migliaia di messaggi di auguri ricevuti. Tra i più speciali, c'è quello della madre, Susi Castaner , che su Instagram ha celebrato con queste parole la figlia: "22 anni. La verità è che ti vedo ancora così, e sono passati dieci anni da questa foto. A quel tempo ti vedevo già grande e ora ti vedo ancora così, anche se sei davvero grande. Quanto è strana la vita? Avrei dovuto congratularmi con te, ma volevo cogliere l'occasione per ringraziarti, per avermi insegnato tante cose, per essere così speciale, per sorprenderci ogni giorno, perché mi insegni a vivere e crescere. Strano, eh? La verità è che con te ho imparato tante cose, e spero che ne impareremo tante altre. E mentre tu cresci io sono qui a guardarti, per imparare. Auguri amore mio, buona vita cuore", le parole a corredo di una foto della ballerina da piccola.