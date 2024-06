“Scegli bene le persone con cui vivi e non invecchierai mai”, gli auguri di Flavio Montrucchio ad Alessia Mancini

video suggerito

"Scegli bene le persone con cui vivi e non invecchierai mai". Questo è il messaggio che Flavio Montrucchio ha dedicato a sua moglie Alessia Mancini in occasione del suo 46esimo compleanno, celebrato il 25 giugno.

"Scegli bene le persone con cui vivi e non invecchierai mai". Questo è il messaggio che Flavio Montrucchio ha dedicato a sua moglie Alessia Mancini in occasione del suo 46esimo compleanno, celebrato il 25 giugno. Un dolcissimo messaggio sui social da parte del conduttore per la sua compagna che ha avuto anche una replica: "Siete la mia linfa, vi amo".

Il messaggio social

"Scegli bene le persone con cui vivi e non invecchierai mai. Buon compleanno amore mio", ha scritto Flavio Montrucchio su Instagram, accompagnando il messaggio con un cuore e una foto al mare con la moglie e i loro figli, Mya di 16 anni e Orlando di 9. Nella foto tutti si tengono la mano e saltano mentre sulla sabbia, fatto con le pietre, c'è il numero 46. Alessia Mancini ha quindi risposto: "Siete la mia linfa, vi amo" e ha poi aggiunto un cuore per poi scrivere su Instagram: "Buon compleanno a me! Vale anche se non ho ancora spento le candeline?"

Il loro amore condiviso a Verissimo

Proprio di recente, Alessia Mancini aveva raccontato dell'amore con Flavio Montrucchio in una lunga intervista a Verissimo. Nel salotto moderato da Silvia Toffanin, Alessia Mancini ha parlato del suo rapporto con il marito in questi termini: "Io e Flavio ci conosciamo da anni, stiamo insieme perché tra noi c'è amore e voglia di condividere la vita in coppia. Anche noi abbiamo avuto le nostre difficoltà: litighiamo, ma poi facciamo pace". La coppia, infatti, ha vissuto un periodo difficile prima della nascita di Orlando, quando Alessia ha avuto un aborto spontaneo: "Tra Mya e Orlando abbiamo avuto una perdita. Per fortuna poi è arrivato Orlando che ci ha regalato la gioia che aspettavamo". I due si sono sposati a ottobre 2003: "Eravamo a Roma, in Piazza San Pietro; ho aspettato che fosse deserta, e lei mi ha detto subito sì", aveva detto Montrucchio. Alessia: "Non ho avuto tentennamenti. Lo rifarei mille volte".

