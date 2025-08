Giulia Stabile e il retroscena sul rapporto con Maria De Filippi: “Ho pensato che non mi volesse bene”

Giulia Stabile parla in un’intervista del rapporto con Maria De Filippi e ripercorre il suo percorso ad Amici, il talent a cui ha partecipato (e vinto) nel 2021 e nel quale è rimasta a lavorare come professionista: “All’inizio avevo molte paranoie, parlava di più con i cantanti”.

Giulia Stabile parla in un'intervista del rapporto con Maria De Filippi e ripercorre il suo percorso ad Amici, il talent a cui ha partecipato (e vinto) nel 2021 e nel quale è rimasta a lavorare come professionista. La ballerina aveva partecipato ai provini già l'anno prima, ma non era riuscita ad entrare perché si fece prendere dal panico. E sulla conduttrice: "All'inizio avevo molte paranoie".

Il rapporto con Maria De Filippi

Giulia Stabile si è raccontata nell'ultima puntata del podcast della tiktoker Alessia Lanza, chiamato "Mille pare". Dall'infanzia, ai problemi con la timidezza fino alla passione per la danza, la ballerina è finita a parlare del suo percorso ad Amici e del rapporto con la conduttrice Maria De Filippi. Oggi le due sono molto legate, tanto che continua a lavorare nel talent come professionista, ma all'inizio pensava di non piacerle. "Con Maria si è creato un bellissimo rapporto però lei in realtà è così con tutti, se vede qualcuno che sta male, lei lo aiuta. Io avevo molte paranoie, pensavo non mi volesse bene perché parlava molto con i cantanti e pensavo di non piacerle. Invece adesso so che mi vuole bene". E ancora:

Maria la vedo come Maria che vediamo tutti quanti e poi le voglio anche molto bene, per quanto so che è il capo.

Giulia Stabile sull'esperienza ad Amici

Il racconto è proseguito sul suo percorso ad Amici 2021, al termine del quale è stata decretata vincitrice. In realtà, aveva provato ad entrare già anni prima: “Non tutti sanno che ho fatto un anno e mezzo di casting. Prima avevo fatto il provino, consapevole di non essere ancora all'altezza. Mi sono impanicata, scoppiai a piangere e scappai. Quindi non mi presero. Sono tornata l'anno successivo e ho fatto cinque provini. Pensavo di uscire presto ma avevo l'obiettivo in testa: diventare professionista. Io mi sento sempre uguale ma mi ha cambiato totalmente la vita”.