Giulia Stabile: “Sui social mi danno della raccomandata. La prima cosa che mi chiese Maria De Filippi fu strana”

A cura di Elisabetta Murina

Giulia Stabile è stata ospite del podcast In Camerino di Marcello Sacchetta. Vincitrice di Amici nell'edizione 2020-2021, ora nel cast dei professionisti, la ballerina si è raccontata a tutto tondo: dalla vittoria nel talent all'amore per la danza, passando per le insicurezze sul suo aspetto fisico e il rapporto con gli haters.

Le insicurezze sul suo aspetto fisico e come le ha superate

Giulia Stabile ha passato anni prima di riuscire ad apprezzare se stessa completamente, sia a livello estetico che come persona. "Da piccola mi facevo tanti complessi sul viso e sul mio carattere, avevo finto di essere un'altra persona per essere accettata dagli altri", ha raccontato la ballerina pensando agli anni della scuola, in cui fingeva di non essere se stessa pur di farsi accettare dalle coetanee. Con il passare del tempo e, soprattutto grazie all'esperienza ad Amici, la sua percezione è cambiata: "Ho iniziato ad apprezzare la mia parte estetica perché mi sono immaginata come un cartone animato. Hai mai pensato che Mickey Mouse fosse brutto? Mi sono chiesta perché uno deve pensare se sono brutta o bella, la gente mi sta apprezzando perché sono Giulia". Non sono mancati però dei momenti di difficoltà: "Tante volte mi sono sentita uno scarto, mi veniva detto che ero la più capace ma non la più dotata. Non mi sentivo abbastanza. Non ho mai pensato di mollare la danza, il mio piano B se non fossi riuscita sarebbe stato qualcosa legato alla psicologia.".

La domanda insolita di Maria De Filippi a Giulia Stabile

La ballerina ha poi ricordato il suo primo provino Amici e l'emozione provata quando si trovò davanti alla commissione: "Notavo qualsiasi cosa, mi continuavo a dire che era il mio momento e che sarebbe stata l'ultima volta in quello studio". Maria De Filippi le fece una domanda piuttosto insolita, che anche a distanza di anni non ha dimenticato: "Io la prima cosa che dissi a lei fu ‘c'è Simone il fonico', mentre lei mi chiese che numero portassi di piede. Qualche anno più tardi le ho chiesto come mai, mi disse che era solo curiosa".

Il rapporto con gli haters

Giulia Stabile ha poi parlato del suo rapporto con gli haters, che si è evoluto nel corso degli anni. "Mi rompono per tutto. Le critiche più gettonate sono sui denti, ma da poco mi danno anche della raccomandata", ha spiegato la ballerina. Se i commenti sull'aspetto fisico non la toccano più, diversa è la reazione a chi l'accusa di essere raccomandata: "Quando ho vinto Amici si sono inventati che mio padre lavorava a Uomini e Donne. Mi dà fastidio perché viene sminuita la fatica che c'è dietro".

I commenti cattivi non sono mancati anche quando ha condotto Tu Si Que Vales: "Prima facevo i backstage del programma, poi Maria De Filippi mi ha detto ‘perché non ti metti tra Alessio e Belen?' e io ho subito accettato. L'insulto era collegato a Tu Si Que Vales, al fatto che fossi una persona che non meritava niente. Ho risposto scrivendo in privato a questa signora ‘lei non sa niente della mia vita, dei sacrifici che ho fatto io e la mia famiglia' ". Anche di recente Stabile è stata ancora criticata e ha scelto di rispondere: "Avevo pubblicato semplicemente delle foto scattata da un fotografo e mi avevano scritto ‘perché stai accantonando la danza?'. Lavoro 6 giorni su 7, ho risposto che non tutto quello che non si vede sui social non esiste". Poi ha concluso: "Il mio rapporto con gli haters deve cercare di non esistere, non devo dargli corda. Se rispondo è perché ho uno scopo, non mi piace dare odio".