Fiorello chiama Maria De Filippi in radio certo di dover riattaccare, la conduttrice risponde a sorpresa Durante la puntata di martedì 27 maggio de La Pennicanza, il nuovo programma di Rai Radio 2, Fiorello ha telefonato a Maria De Filippi certo di non ricevere risposta. La conduttrice, però, l'ha stupito e ha risposto subito.

A cura di Ilaria Costabile

Da quando è tornato, a sorpresa, con il suo programma radiofonico La Pennicanza, Fiorello non riesce a non far parlare di sé e anche nella puntata in onda martedì 27 maggio è riuscito a non smentirsi. Il mattatore siciliano, che riesce nelle imprese televisivamente impossibili, è uno dei pochi che con una certa nonchalance può chiamare Maria De Filippi al telefono e chiacchierare amabilmente. La conduttrice, infatti, ha risposto senza esitazione e ha anche ringraziato lo showman per la chiamata.

La telefonata di Fiorello a Maria De Filippi

Il telefono squilla, almeno un paio di volte, in sottofondo si sente Biggio dire: "A lui risponde sicuro", mentre Fiorello scettico: "Non è detto" e il suo compagno di diretta: "Se non risponde, è perché non può". Ed eccola, infatti, Maria De Filippi che conoscendo Fiorello ha esordito dicendo: "Sei in diretta?" e Fiorello: "Ma come fai Maria?" e la conduttrice di tutta risposta: "Eh perché se mi chiami, penso quello sta a fa qualcosa". Lo showman ha spiegato che è nato tutto per gioco: "Manca un minuto alla fine della trasmissione e ho chiesto chi volete che chiami? E loro Maria De Filippi, ed ecco qui. Ma dove sei?" chiede. Arriva la risposta di De Filppi che spiega: "Adesso sono agli studi Tiburtina, agli studi Elios di via Tiburtina a vedere quello che stanno facendo gli autori di Amici che fanno i casting per i ragazzi". Si ironizza, quindi, sulla presenza del pubblico giovanissimo in trasmissione che, magari, vuole partecipare al talent di Canale 5 e De Filippi esordisce dicendo: "Qualcuno vuole ballare però…Lo facciamo convocare Fiore".

Non è certamente il primo di questi intermezzi telefonici, da quando è iniziata la trasmissione radiofonica, Fiorello ha infatti chiamato Amadeus, suo amico di sempre ed è nato un siparietto diventato subito virale. D'altra parte, anche a Viva Rai2 non mancavano questi momenti goliardici, in cui lo showman si divertiva a scrollare la sua rubrica cercando la persona giusta da chiamare e con cui scherzare in diretta.