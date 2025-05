Valerio Scanu: “Dieci anni fa ho fatto una pesante litigata mediatica con Maria De Filippi. Mi sono pentito”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Valerio Scanu è stato ospite della puntata di Ciao Maschio, il programma del sabato sera in seconda serata su Rai1 condotto da Nunzia De Girolamo. Il cantante si è raccontato, in maniera schietta, parlando dei suoi sogni da ragazzino mai realizzati, ma anche di alcuni episodi, avvenuti anni fa e di cui si è pentito, come la litigata con Maria De Filippi.

La litigata con Maria De Filippi

Quando la conduttrice gli ha chiesto di raccontargli qualcosa di cui si è pentito perché nel farla è stato troppo impulsivo, Valerio Scanu non ha esitato nemmeno un attimo a rispondere. Il cantante ha parlato di un episodio verificatosi qualche anno fa, dopo la sua partecipazione ad Amici:

Dieci anni fa ho fatto una pesante litigata, anche mediatica, con Maria De Filippi che comunque era una persona che oltre a rappresentare una forza in questo mondo era comunque una persona che mi stava vicino. È stata una persona con la quale ho condiviso una parte della mia vita, anche a livello affettivo. Io mi ero offeso perché mi promise di invitarmi al serale di Amici, ma poi non mi invitò. Io le scrissi un messaggio con ‘’non ti smentisci mai su sta roba’’. L'anno dopo mi invitò ma io decisi di non andare. Finché decisi poi di lanciare una bomba mediatica, dichiarando pubblicamente che per quanto io fossi grato per tutto ciò che mi era stato dato sia prima che durante Amici, dopo ho camminato con le mie gambe. Dissi anche che bastava uno schiocco delle sue dita per trovarsi col sedere per terra. Questa cosa mi costò una denuncia per diffamazione.

"Con Maria De Filippi non c'è più rapporto"

De Girolamo, quindi, ha chiesto al suo ospite quali fossero gli attuali rapporti con la conduttrice e Scanu anche in questo caso ha risposto senza troppi giri di parole. Il cantante ha rivelato:

Adesso non c'è nessun tipo di rapporto non ci siamo più visti e non ci siamo più sentiti. Ormai sono passati dieci anni. Quelle cose che ho detto in quel momento le pensavo però se noi ci fossimo scannati di persona, sarebbe andato meglio, proprio perché comunque c'era un rapporto. E io ho dato in pasto al web anche buttando via un rapporto umano.