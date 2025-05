Paolo Bonolis: “Lavorare con Maria De Filippi sarà un piacere. Ho pensato a Stefano De Martino come mio sostituto”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Paolo Bonolis conferma la sua presenza a Tu Si que vales. Come aveva anticipato Fanpage.it, il conduttore sarà nella giuria del noto programma di Canale 5 e lavorerà insieme a Maria De Filippi. Le sue parole ai microfoni di Superguida Tv, che lo ha incontrato in occasione dell'evento di beneficenza Tennis e Friends, in cui diversi personaggi del mondo dello spettacolo scendono in campo ogni anno.

"Sarà un piacere lavorare con Maria De Filippi", le parole di Paolo Bonolis

Paolo Bonolis ha confermato che presto lavorerà in tv insieme a Maria De Filippi. Un'indiscrezione che circolava già da diverso tempo e di cui anche Fanpage.it aveva parlato, dando praticamente per certa la sua presenza nella giuria di Tu Si Que Vales. "Adesso vedo di lavorare anche con Maria, sarà un piacere lavorare con lei", ha detto parlando dei progetti futuri e del suo lavoro. L'arrivo del noto conduttore nel programma di Canale 5 avrebbe portato anche un cambiamento nei casting e nella ricerca dei personaggi, con l'obbiettivo di strappare un sorriso al pubblico da casa.

"Avevo pensato a Stefano De Martino come sostituto per Avanti un altro"

Paolo Bonolis ha parlato anche di Avanti un altro, lo storico quiz show che conduce tutti i giorni nella fascia pre serale di Canale 5. Il conduttore ha immaginato Stefano De Martino come suo ipotetico sostituto, svelando di aver parlato anche con il diretto interessato. "È vero che ha pensato a lui come sostituto?", gli è stato chiesto sempre da SuperGuida Tv. "Sì, lo avevo pensato e ci avevo parlato. Invece sta avendo una carriera splendida e sicuramente andrà sempre meglio. È un bravo ragazzo", ha risposto Bonolis. Per il momento quindi non ci sarà nessuna sostituzione, anche perché De Martino è impegnato su Rai1 con la conduzione di Affari Tuoi e ha appena concluso anche l'avvenuta con Step- Stasera tutto è possibile.