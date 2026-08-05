Stefano De Martino cambia (anche) Sanremo Giovani: solo il vincitore sarà in gara tra i Big a Sanremo 2027

Cambiamenti in vista per Sanremo 2027, la prima edizione condotta da Stefano De Martino. Contrariamente agli anni precedenti, sarà un solo vincitore proveniente da Sanremo Giovani ad accedere alla gara dei Big sul palco dell’Ariston.

Continuano i cambiamenti di Stefano De Martino in vista del Festival di Sanremo 2027. Il conduttore ha raccolto il testimone da Carlo Conti e sta apportando alcune modifiche per la prossima edizione. Oltre al cantante che rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest (non più il vincitore di Sanremo ma un artista scelto durante una serata specifica), ci sono delle modifiche anche al regolamento di Sanremo Giovani: solo un giovane artista potrà accedere al Festival contro i due dello scorso anno.

Anche le carte di Sanremo Giovani si rimescolano, come ha fatto sapere il direttore dell'intrattenimento Rai: il nuovo regolamento sarà online da venerdì 7 agosto, ma le principali novità sono già trapelate. Tra queste c'è un'inversione di tendenza rispetto al passato: se nelle precedenti edizioni erano due gli artisti ad accedere alla gara con i Big (l'anno scorso Nicolò Filippucci e Angelica Bove), quest'anno sarà un solo nome. Il nome in questione verrà reso noto durante la serata finale di Sanremo Giovani 2026, in programma per il 18 dicembre dal Casinò di Sanremo.

Cambia anche il procedimento di selezione: tra tutte le candidature inviate, a partecipare alle audizioni dal vivo saranno 60 artisti. Dopo una prima fase, ne resteranno 15 che si aggiungeranno ad altri 15 provenienti da Area Sanremo, per un totale di 30. Il percorso proseguirà poi con altre due selezioni, fino ai 6 finalisti e al nome del vincitore. Il motivo di far accedere un solo artista alla competizione dei Big, secondo Rai, risiede nel dare un percorso "ancora più visibile, strutturato e meritocratico". L'anno scorso a emergere e vincere il titolo era stato Nicolò Filippucci con la sua Laguna, già volto dell'edizione appena conclusa di Amici con Maria De Filippi.

Con il regolamento ufficiale pronto al debutto, il "cantiere" di Sanremo 2027 si conferma il terreno di prova per De Martino, che nel frattempo continua a portare avanti la conduzione di Affari Tuoi. Raccogliere un'eredità come quella lasciata da Carlo Conti non è impresa facile, ma il conduttore sembra tutt'altro che preoccupato. Tra i nodi da affrontare quello degli ascolti e anche la durata delle serate stesse, da tempo argomento di dibattito e anche di malcontento da parte del pubblico. E le co-conduttrici? Si vocifera l'ipotesi di portare sul palco dell'Ariston nomi come Emma Marrone e Belen Rodriguez, note alla cronaca rosa anche per la loro relazione con il conduttore stesso e un particolare affetto da parte dei fan.