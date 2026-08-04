The Voice Senior 2026, Loredana Bertè fuori dalla giuria (forse per Sanremo): al suo posto Fiorella Mannoia

Stando a quanto riportato, Loredana Bertè non sarà nella giuria di The Voice Senior 2026 e verrà sostituita da Fiorella Mannoia. Il motivo? Pare che la nota cantante si vorrebbe dedicare al suo nuovo disco e alle proposte da fare a Stefano De Martino per il prossimo Sanremo.

La giuria di The Voice Senior con Antonella Clerici non sarà più la stessa. Confermati di nuovo Nek, Arisa, Clementino e Rocco Hunt, salterebbe invece Loredana Berté, sostituita da Fiorella Mannoia. Il motivo? Pare che la nota cantante si vorrebbe dedicare al suo nuovo disco e alle proposte da fare a Stefano De Martino per entrare a far parte dei big di Sanremo 2027.

Ma Bertè non dovrebbe rimanere ferma ai box per tutto l'anno. Affari Italiani riporta che sarebbe fuori dai giochi per la prima parte della stagione tv Rai e si preparerebbe a tornare "nella versione Kids di Voice che andrà in onda contro C’è posta per te anche in questa stagione nel sabato sera di gennaio di Rai1 e successivamente anche in Voice generation". AdnKronos aggiunge che l'assenza in giuria sarebbe dovuta alla volontà di partecipare al Festival di De Martino, che sembra rappresentare per molti cantanti una prestigiosa vetrina quest'anno.

Fiorella Mannoia invece disferebbe per un po' la valigia dopo il maxi tour in giro per l'Italia “Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime salve” dove Fabrizio sta per De Andrè e Ivano sta per Ivano Fossati. Vari gli impegni alla conduzione di programmi Rai e Mediaset, in primis quelle delle serate dedicate all'associazione Una Nessuna Centomila, per la quale si spende ogni anno dando il suo massimo contributo di immagine e di partecipazione. Dalla conduzione a due con Amadeus, passerebbe ora a una dimensione corale, capitanata dall'amatissima Antonella Clerici, conduttrice di punta del prime time e volto di È sempre mezzogiorno.

Fiorella Mannoia e Loredana Bertè

Sembra molto lontano ma in realtà la macchina di Sanremo sta già scaldando i suoi motori. Stefano De Martino si è preso una pausa dalla tv, staccandosi dalla produzione di nuove puntate di Affari Tuoi dopo il trasferimento a Milano, e si pensava potesse dedicarsi solo alle sue gite in barca conl'inseparabile Gilda D'Ambrosio e una ciurma in parte familiare, ma non è stato del tutto così. Avvistato a concerti, maxi eventi musicali, riunioni segrete e a pranzi intimi con artisti come Salmo, che pare sia nella rosa dei "fortemente voluti" (insieme a Mahmood, Elodie, Blanco, Emma, Achille Lauro, Tananai, Madame e Alfa) dal conduttore e direttore artistico, la sua estate continua a essere all'insegna del lavoro e della dedizione al progetto.

Probabilmente, riuscirà a staccare qualche giorno in maniera più netta per dedicarsi a Santiago, con il quale ogni anno parte per un viaggio padre-figlio, ma la possibilità di sentirsi leggero è lontana. Nel caso fosse poi confermato, farebbe bene Loredana Bertè ad ambire a un posto nel suo parterre nella città dei fiori, dove a febbraio sono previste file più lunghe del solito e posti da tenere liberi anche nell'internazionale, con nomi come quello di Bruno Mars. E non che Vasco Rossi e Ultimo, che aleggiano tra i desiderata, potrebbero essere da meno.