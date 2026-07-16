Stefano De Martino elimina le Nuove Proposte a Sanremo 2027: il vincitore canterà con i Big

Continuano i cambiamenti per la prossima edizione di Sanremo. Sembra che il direttore artistico Stefano De Martino voglia eliminare le Nuove Proposte dalla kermesse, lasciando che il vincitore di Sanremo Giovani si unisca ai Big.

L'evento più atteso del prossimo anno, Sanremo 2027, è già in lavorazione da mesi e pian piano il team capitanato da Stefano De Martino mette in fila tutte le novità che andranno a costruire la prossima edizione del Festival della canzone italiana. Tra le indiscrezioni trapelate in questi mesi, si parlava della possibilità di diminuire il numero dei cantanti rispetto agli ultimi anni, cosa che sembrava essere negli intenti del conduttore partenopeo sin da quando ha abbracciato la direzione artistica della kermesse. Ora si aggiungerebbe un altro elemento di sottrazione che, però, potrebbe essere un valore aggiunto per le serate sanremesi.

Non ci saranno le Nuove Proposte a Sanremo 2027

Stando a quanto riportato da Dagospia, infatti, quest'anno non ci sarà la sezione dedicata alle Nuove Proposte. Negli ultimi due Sanremo condotti da Carlo Conti, infatti, prima della gara dei Big, almeno per le prime due puntate, si lasciava lo spazio necessario perché i finalisti di Sanremo Giovani si esibissero e il pubblico decretasse il vincitore. Nella prossima edizione, invece, non sarà così. Si è pensato, infatti, di far rientrare il vincitore del contest dedicato agli artisti emergenti direttamente tra i Big. Una scelta che, prima di De Martino, avevano adoperato anche Claudio Baglioni e Amadeus.

Cambiano le selezioni di Sanremo Giovani

In merito alla selezione dei giovani, invece, la testata di Roberto D'Agostino riporta che non ci sarà un programma su Rai2, come è avvenuto negli anni precedenti, ma ci sarà uno spazio dedicato ai giovani cantanti nell'access prime time di Rai1. Infine, altro dettaglio importante, riguarda anche la fase di selezione che precede la finale, dove non ci sarà più distinzione tra i ragazzi che hanno preso parte a Sanremo Giovani e quelli che invece provengono da Area Sanremo. La distinzione, infatti, era determinante anche nella formazione delle Nuove Proposte, ma con l'addio della categoria, è chiaro che cambino anche i criteri di scelta.

Il numero dei cantanti a Sanremo

La questione del numero dei cantanti in gara, ruota anche attorno al tema della durata extra large delle serate che è stata al centro di svariate polemiche in questi anni, nonché domanda standard ad ogni conferenza stampa. Ebbene, De Martino non ha intenzione di andare troppo per le lunghe e ha deciso che i cantanti in gara saranno 23 Big, a cui si aggiungerà il vincitore di Sanremo Giovani. Un totale di 24 artisti che, però, si esibiranno tutte le sere, anche nella serata Eurovision, altra novità introdotta dal conduttore quest'anno, per decretare chi dovrà partecipare all'Eurovision Song Contest con il brano portato a Sanremo, scelto tra quelli che con grande attenzione De Martino sta ascoltando già da qualche mese, e che non è detto coincida con la canzone che poi vincerà effettivamente il Festival.