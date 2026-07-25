Sanremo 2027, De Martino corteggia Madame: la vuole in gara sul palco dell’Ariston

Stefano De Martino vuole Madame in gara a Sanremo 2027: risulta che il conduttore stia lavorando al suo primo cast, dove figurano anche Mahmood, Elodie, Blanco ed Emma Marrone.

C'è un nome che Stefano De Martino ha messo in cima alla lista del suo primo Festival, e non è quello di un veterano da prima serata generalista. Risulta a Dagospia che il conduttore di Affari tuoi abbia sviluppato una passione dichiarata per Madame – all'anagrafe Francesca Calearo – e che stia lavorando con insistenza per convincerla a tornare in gara al teatro Ariston nel febbraio 2027.

La scelta di Madame racconta la direzione che De Martino vuole imprimere alla kermesse. Madame all'Ariston non è una scommessa da ufficio marketing: è una delle poche autrici della sua generazione capace di reggere l'urto della sala stampa e del televoto insieme. Nel 2021 si presentò al Festival con Voce, brano che le portò la Targa Tenco per la miglior canzone mentre l'album d'esordio le valeva quella per la miglior opera prima – un doppio riconoscimento che nessuno, a quell'età, aveva mai incassato. Tornò nel 2023 con Il bene nel male, e nel 2024 vinse il Festival senza salire in gara: la sua penna c'era dentro La noia, il pezzo che consegnò a Angelina Mango il trionfo.

Poi il silenzio. Tre anni senza album, una pausa che l'artista di Creazzo ha raccontato come una fase di chiusura dentro sé stessa, chiusa a sua volta lo scorso 17 aprile con Disincanto, terzo disco già certificato oro. Il titolo dice quasi tutto sul contenuto: la caduta, la rabbia, il conto aperto con il mondo dorato dell'intrattenimento. A giugno è arrivato il singolo M'ama non m'ama, in luglio è partito il tour estivo da Legnano, a fine novembre ricomincia quello autunnale. Una macchina in movimento, insomma, che un ritorno in gara riporterebbe sul palco più esposto d'Italia nel momento più utile.

Gli altri nomi sul taccuino del direttore artistico

Madame non è l'unica casella che De Martino ha già riempito a matita. Tra gli artisti che il direttore artistico ha in mente ci sono Mahmood, Elodie, Blanco e TonyPitony, il performer siracusano mascherato da Elvis passato in un anno da TikTok all'Ariston, dove nel 2026 ha duettato con Ditonellapiaga sulle note di The Lady Is a Tramp. E poi c'è il nome che nessuno può ignorare, per ragioni che con la musica c'entrano fino a un certo punto: Emma Marrone, la sua ex fidanzata, la donna con cui ha condiviso la prima esposizione pubblica della sua vita.