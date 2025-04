video suggerito

Paolo Bonolis a Tu sì que vales 2025: come cambiano i casting della nuova edizione con il suo arrivo Secondo quanto apprende Fanpage.it, salvo colpi di scena sarebbe ormai confermata la presenza di Paolo Bonolis a Tu sì que vales 2025. Intanto, gli autori sarebbero alla ricerca di personaggi bizzarri, particolari e in grado di fare sorridere il pubblico. Concorrenti che sembrano avere le caratteristiche ideali per interagire con il disincanto del conduttore. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fervono i preparativi per Tu sì que vales 2025. La grande novità della nuova edizione del programma di Canale5 in onda a settembre sembra sia la presenza di Paolo Bonolis in giuria, come anticipato da Giuseppe Candela su Dagospia. L'arrivo del conduttore di Avanti un altro, che alcune fonti hanno confermato a Fanpage.it, starebbe influenzando anche i casting. Vediamo in che modo.

A Tu sì que vales arriva Paolo Bonolis: la ricerca di personaggi bizzarri

Il format di Tu sì que vales prevede che coloro che ritengono di avere talento in qualsiasi cosa, si mettano alla prova davanti alla giuria. Secondo quanto apprende Fanpage.it da alcune fonti, i casting per Tu sì que vales sarebbero entrati nel vivo. Oltre a concorrenti che sappiano davvero padroneggiare una forma d'arte, gli autori sarebbero a caccia di personaggi bizzarri, eccentrici, che esibiscano delle caratteristiche buffe o che rientrino nel variegato mondo del trash. Insomma, che siano in grado di strappare un sorriso al pubblico. Personaggi che sembrano avere le caratteristiche ideali per lo sguardo disincantato di Paolo Bonolis. Sembra che questa ricerca sia motivata proprio dalla volontà di creare frizzanti siparietti con il noto volto televisivo.

Le indiscrezioni sulla giuria di Tu sì que vales

A giudicare dalle indiscrezioni che circolano in questi giorni, l'unica novità della giuria della nuova edizione di Tu sì que vales dovrebbe essere rappresentata dall'arrivo di Paolo Bonolis. Confermati Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Sabrina Ferilli dovrebbe tornare a essere la portavoce del pubblico presente in studio. Al momento sembra a rischio la presenza di Luciana Littizzetto. La nuova edizione di Tu sì que vales, salvo imprevisti, dovrebbe andare in onda a settembre. Non resta che attendere le prossime settimane per avere notizie ufficiali.