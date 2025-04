video suggerito

“Paolo Bonolis a Tu si que vales”, il conduttore al posto di uno dei giudici dello show Paolo Bonolis potrebbe essere uno dei nuovi giudici di Tu si que vales. Stando ad alcune indiscrezioni, il conduttore potrebbe prendere il posto di Luciana Littizzetto o di Gerry Scotti, ma al momento non c’è alcuna conferma. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ilaria Costabile

Sebbene manchino ancora dei mesi alla prossima stagione televisiva, a Mediaset si portano avanti e alcune produzioni già starebbero lavorando alle nuove edizioni dei programmi da mandare in onda da settembre in poi. Tra questi c'è Tu si que vales, lo show di Canale 5 del sabato sera, in cui Maria De Filippi veste i panni di giudice, accompagnata da alcuni fedeli compagni di squadra. Stando ad alcune indiscrezioni, lanciate da un ex collaboratore di TvBlog però, sembrerebbe che proprio al posto di uno di loro potrebbe accomodarsi Paolo Bonolis.

"Paolo Bonolis a Tu si que vales"

Se, infatti, il posto di Rudy Zerbi non è in discussione, men che meno quello di Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare, ad essere in forse potrebbero essere quelli di Luciana Littizzetto e Gerry Scotti. La comica torinese era subentrata al posto di Teo Mammucari, ma quest'anno, se fossero confermate le indiscrezioni che vedono uno dei due noti volti tv lasciare il programma, la poltrona rimasta vuota potrebbe essere occupata da Paolo Bonolis. Al momento non ci sarebbe nessuna conferma, ma nemmeno una smentita da parte del diretto interessato che, d'altro canto, potrebbe ben ricoprire il ruolo di giudice in una trasmissione che si gioca la sfida agli ascolti tv del sabato sera con Ballando con le stelle.

Maria De Fiilippi ospite ad Avanti un altro

D'altra parte, l'ipotesi non sarebbe poi così campata in aria, dal momento che il conduttore ha accolto Maria De Filippi in una puntata speciale del suo access prime time, Avanti un altro, realizzata in prima serata e le ha anche rivolto una sentita dedica dicendo:

In un mondo televisivo dove quasi nessuno dice quello che pensa, io invece voglio dirti qualcosa a cui tengo molto. Una cosa che non ti ho mai detto. E ti dedico la canzone E Penso a Te

I due, poi, hanno riso, scherzato e la conduttrice ha invitato il collega nello studio di Uomini e Donne, dove Gemma Galgani lo attenderebbe con immensa gioia, dal momento che è una sua grande fan. A questo, poi, si aggiunge l'ospitata del conduttore in una puntata di C'è Posta per te dello scorso febbraio. Insomma, di solito, quando si consumano queste incursioni nei programmi altrui, non è insolito che ci siano anche dei ritorni, per cui non sarebbe da escludere che Bonolis possa entrare nella cerchia dei giudici del talent show, bisognerà solo capire se al posto di Littizzetto o di Gerry Scotti.