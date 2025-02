video suggerito

A C’è Posta Paolo Bonolis consola Assunta: “Suo marito ha fatto la morte dei giusti”. Poi la sorpresa ai figli Paolo Bonolis è stato ospite di C’è Posta per te nella puntata del 1 febbraio. A chiamarlo è stata Assunta per fare una sorpresa ai figli maggiori Matilde e Angelo: vuole chiedere loro scusa perché dopo la morte del marito Giuseppe non è stata presente come avrebbe voluto. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

121 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su C'è posta per te 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Paolo Bonolis è stato ospite di C'è Posta per te nella puntata di sabato 1 febbraio. Accolto in studio dall'applauso del pubblico, il noto conduttore ha subito scherzato con Maria De Filippi: "Ci vediamo solo una volta all'anno. Sono anche andato a Trevignano, pensando che fossi stata tu ad apparire, ma era un'altra". "Quanto sei scemo", ha risposto la conduttrice. A chiamarlo è stata Assunta per fare una sorpresa ai figli maggiori Angelo e Matilde. La più piccola si chiama MariaRosaria e oggi ha 10 anni. La donna ha perso il marito Giuseppe nel gennaio 2023 e da allora "si è sentita morire", così vuole chiedere scusa perché ritiene di essere stata egoista nei loro confronti.

La storia di Assunta e dei figli Angelo e Matilde, che hanno perso il padre

La prima storia di C'è Posta per te ha come protagonista Assunta. La donna ha perso improvvisamente il marito Giuseppe nel gennaio 2023 e ha voluto chiamare in studio i figli maggiori Angelo e Matilde, per chiedere loro scusa per essere stata egoista e aver pensato solo al suo dolore e non al loro. "Sono due anni che penso che il mio dolore sia più forte del vostro, vi chiedo scusa. Ho capito cosa significa perdere un genitore", ha detto Assunta commossa e tenendo tra le mani una camicia rossa.

In una lunga lettera d'amore, Assunta ha promesso ai figli di tornare a vivere per loro e ha spiegato come si è sentita in questi due anni:

Il dolore mi ha travolto fino a togliermi il respiro. Anziché pensare a voi, ho pensato al mio dolore. Sono stata egoista e questo non fa di me una brava madre. Sono qui per dirvi che la mamma sta tornando. Ho finalmente capito che vivere senza vivere non ha senso e punisce chi ha già il suo fardello di sofferenza.

La sorpresa di Paolo Bonolis

È poi arrivato il momento della sorpresa per Angela e Matilde: l'ingresso in studio di Paolo Bonolis. Il conduttore, parlando con il ragazzo, ha subito ironizzato sulla sua somiglianza con lo chef Antonino Cannavacciuolo: "Dottor Cannavacciuolo". Poi, parlando con la signora Assunta, che nel frattempo ha indossato una camicia rossa e si è tolta il rosso dopo diversi anni, ha scherzato: "Proprio di rossonero doveva vestirsi".

"Suo marito ha fatto la morte dei giusti. Ognuno elabora il lutto a modo suo, voi dovete costruire e non distruggere, mamma si è vista togliere un pezzo importante della vita. Non so se vi guarda da lassù, ma vorrebbe che voi andaste avanti", ha detto Bonolis ad Angelo e Matilde. Poi ha regalato a tutta la famiglia dei biglietti per andare a Dysneland Paris. "Prometto che da domani sarò una mamma più presente, siete la mia vita e vi chiedo scusa per quello che vi ho fatto passare", ha infine promesso Assunta.