C’è posta per te 2025, anticipazioni e ospiti Paolo Bonolis e Al Bano stasera su Canale5

La quarta puntata di C'è posta per te in onda sabato 1 febbraio avrà inizio alle ore 21:30. Il programma condotto da Maria De Filippi, infatti, va in onda subito dopo il consueto appuntamento con il tg satirico di Antonio Ricci Striscia la Notizia. La puntata si protrarrà fino alle ore 00:50.