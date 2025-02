C’è Posta per Te, Maria De Filippi indossa la giacca di pizzo da oltre 4mila euro nella quarta puntata

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, sabato 1 febbraio, va in onda la quarta puntata di C'è Posta per Te, il people show tornato a intrattenere il pubblico di Canale 5 con una nuova edizione. Alla conduzione non può che esserci ancora Maria De Filippi, la "padrona di casa" che ormai da anni racconta le storie commoventi dei protagonisti, facendo il possibile per spingerli a riunirsi "aprendo la busta". Nell'appuntamento di questa sera, oltre a ospitare sul palco due amici speciali, Paolo Bonolis e Albano, la presentatrice sfoggia anche un elegante look da dark lady: ecco chi lo ha firmato e quanto costa.

Maria De Filippi a C'è Posta per Te in versione dark

Maria De Filippi ha rivoluzionato moltissimo il suo stile negli anni: se agli esordi era molto formale e rigorosa, ora punta tutto sul glamour e sui trend di stagione, dando prova di nascondere anche un animo super fashion. Nella nuova stagione di C'è Posta per Te, ad esempio, ha spaziato tra completi tempestati di cristalli,itubini vitaminici e giacche con scintillanti ricami di paillettes, ma per la quarta puntata ha un tantino rivoluzionato il suo look. Ha puntato sull'effetto dark con un tailleur total black ma non ha rinunciato alle griffe (di cui da sempre è appassionata).

Il look della quarta puntata

Chi ha firmato la giacca di pizzo di Maria De Filippi

Per il nuovo appuntamento di C'è Posta per Te Maria De Filippi ha abbinato un top di seta con le spalline sottili total black a un paio di pantaloni in tinta, un modello dal taglio classico leggermente oversize. A fare la differenza, però, è stata la giacca smoking: è in pizzo guipure traforato, ha l'abbottonatura doppiopetto e i revers a contrasto in raso.

Giacca Saint Laurent

Chi l'ha firmata? Saint Laurent, una delle Maison preferite della conduttrice. Trattandosi di un capo griffato, non può essere definito economico: sul sito ufficiale del brand il blazer viene infatti venduto a 4.400 euro. Pumps nere col tacco a spillo, immancabili occhiali da vista tondi con la montatura gold e capelli mossi: Maria non è solo la regina della tv, è anche un'indiscussa regina di eleganza.

Maria De Filippi in Saint Laurent