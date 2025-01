video suggerito

Maria De Filippi torna a C’è Posta per Te: chi ha firmato il tailleur di cristalli della prima puntata Ieri sera è tornato uno dei programmi più amati del sabato sera di Canale 5: C’è Posta per Te. Chi ha firmato il tailleur di cristalli che Maria De Filippi ha indossato per il debutto? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Con la fine delle vacanze di Natale è ripartito uno dei programmi più amati di Maria De Filippi: C'è Posta per Te, tornato a intrattenere il pubblico del sabato sera di Canale 5. Ieri, 11 gennaio 2025, è andata in onda la prima puntata e, come da tradizione, la conduttrice ha raccontato una serie di storie commoventi ed emozionanti, ospitando in studio anche due volti amatissimi dello sport e dello spettacolo, Dusan Vlahovic e Antonino Cannavacciuolo. Chi ha firmato il look sparkling che Maria ha scelto per il gran debutto?

Il look sparkling di Maria De Filippi

C'è Posta per Te continua a essere uno degli appuntamenti fissi del sabato sera di Canale 5: nonostante il passare degli anni, infatti, il people show ideato da Maria De Filippi riesce sempre a emozionare il pubblico. Al di là delle storie raccontate e degli ospiti speciali, la vera protagonista della trasmissione è la "padrona di casa", che settimana dopo settimana appare sempre chic e sofisticata sul palco. Se fino ad ora aveva calcato il palco solo durante i suoi programmi pomeridiani (con tanto di look fatti di sneakers e accessori casual), per la prima serata sembra che lascerà sempre spazio al glamour. Per la puntata di debutto ha infatti seguito il trend della moda mannish ma declinandolo in una scintillante versione sparkling.

Maria De Filippi in Simona Corsellini

Maria De Filippi segue il trend mannish a C'è Posta per Te

Nella prima puntata della nuova edizione di C'è Posta per Te Maria De Filippi ha "puntato sul sicuro", ovvero uno dei suoi tanto amati tailleur. Si è affidata al brand Simona Corsellini, sfoggiando un completo classico in grigio chiaro ricoperto all-over di micro cristalli scintillanti. La giacca è monopetto con un unico bottone centrale, mentre i pantaloni sono a sigaretta e lasciano in vista le pumps nere col vertiginoso tacco a spillo. Per completare il tutto la conduttrice ha scelto un top di seta in tinta e non ha rinunciato agli occhiali da vista tondi e gold (ormai diventati uno dei tratti distintivi del suo stile). In quante prenderanno ispirazione da lei per le prossime serate glamour dell'inverno 2025?

