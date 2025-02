video suggerito

Maria De FIlippi torna a C'è Posta per te: perché in trasmissione indossa sempre lo stesso vestito C'è Posta per Te è tornato dopo la pausa sanremese della scorsa settimana e la padrona di casa Maria De Filippi ha sorpreso il pubblico con un nuovo look glamour: ecco chi ha firmato il suo tubino bianco.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, sabato 22 febbraio 2025, va in onda una nuova puntata di C’è Posta per Te, il people show che ormai da anni intrattiene il pubblico di Canale 5 con le sue storie commoventi e strappalacrime. Si tratta del primo appuntamento dopo la pausa sanremese della scorsa settimana e non sorprende che tra gli ospiti speciali ci sia uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Festival, Mahmood (che durante la quarta serata aveva ricoperto i panni di co-conduttore). La vera regina del programma, però, è ancora una volta Maria De Filippi, apparsa raggiante e luminosa in un look total white: ecco chi l’ha vestita.

Chi ha firmato il tubino bianco di Maria De Filippi a C'è Posta Per Te

Per la sesta puntata di C’è Posta per Te Maria De Filippi è “andata in bianco”. Nelle scorse settimane aveva puntato tutto sui tailleur, spaziando tra modelli ricoperti di cristalli, giacche di pizzo e spalline imbottite tempestate di paillettes, ma ora le cose sono cambiate e, oltre a lasciare trionfare il total white, ha anche optato per un tubino.

Maria De Filippi con abito bianco

Si tratta di un abito firmato Victoria Beckham dalla silhouette aderente: ha la gonna al ginocchio, le maniche corte, il bustier a girocollo e fascia il corpo con femminilità, il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso il vestito firmato dal brand dell’ex Posh Spice viene venduto 1.090 euro.

Tubino di Victoria Beckham

Tutte le volte che Maria De Filippi ha indossato lo stesso vestito

Il dettaglio che non è passato inosservato agli appassionati di moda? Non è la prima volta che Maria De Filippi indossa il tubino di Victoria Beckham, anzi, sembra essere in assoluto il suo abito preferito, capace sempre di aggiungere un tocco di eleganza glamour alla prima serata di Canale 5. Non solo in questa edizione di C’è Posta per Te ne aveva sfoggiato uno arancione ma anche lo scorso anno ne aveva indossati diversi nelle più svariate tonalità, dal celeste vitaminico al verde bosco.

Maria De Filippi in Victoria Beckham

I look "sempre uguali" sembrano essere un tratto distintivo dello stile televisivo di Maria De Filippi, che solitamente punta su un mood fashion differente a seconda del programma: abiti casual per Uomini e Donne, sneakers e accessori glamour per Amici, eleganza senza tempo per C'è Posta per Te. Col tubino di Victoria Beckham "va sul sicuro", rendendo inoltre la sua immagine chiaramente riconoscibile. Sebbene continui a essere una delle regine fashion della tv italiana, a volte non potrebbe forse osare un po' di più in fatto di originalità?

Maria De Filippi in Victoria Beckham