Chi ha firmato il tailleur con le spalline di paillettes di Maria De Filippi a C’è Posta per Te

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, 8 febbraio 2025, va in onda la quinta puntata di C'è Posta per Te, il people show tornato su Canale 5 con una nuova ed emozionante edizione. La padrona di casa è sempre Maria De Filippi, che settimana dopo settimana racconta le storie commoventi e strappalacrime dei protagonisti che le scrivono alla ricerca di "aiuto". In ogni appuntamento non mancano gli ospiti speciali ma la regina del programma rimane sempre lei, con i suoi look sofisticati ed eleganti e la sua capacità di empatizzare con le coppie/famiglie separate dall'iconica busta. Chi ha firmato il tailleur con le spalline di paillettes che Maria sfoggia nella puntata di stasera?

Maria De Filippi in total black nella quinta puntata di C'è Posta per Te

Da qualche anno a questa parte Maria De Filippi ha messo in atto una rivoluzione fashion all'insegna del glamour, dicendo addio ai look rigorosi e formali del passato e lasciando spazio ai capi più trendy di stagione. Certo, non perde l'eleganza che da sempre la contraddistingue, ma è chiaro che ha voluto modernizzare il suo stile. Fatta eccezione per un tubino vitaminico, a C'è Posta per Te ha puntato sempre sui tailleur, spaziando tra modelli tempestati di cristalli, giacche di pizzo traforato e completi dark ma con ricami scintillanti. Per la quinta puntata ha rispettato la "tradizione" del completo mannish in total black ma aggiungendo un piccolo "guizzo" di originalità.

La quinta puntata di C'è Posta per Te

Quanto costa il tailleur dark di Maria De Filippi

Per la quinta puntata di C'è Posta per Te Maria De Filippi ha temporaneamente abbandonato i suoi brand preferiti, da Saint Laurent a McQueen, ha preferito puntare tutto sulla raffinatezza di Isabelle Blanche.

Tailleur di Isabelle Blanche

Ha scelto un adorabile tailleur total black, un modello con pantaloni svasati con taglio a metà gamba e blazer avvitato e monopetto con spalline imbottite decorate con un ricamo di paillettes in tinta. Quanto costano i due capi? Sul sito ufficiale del marchio vengono venduti rispettivamente a 168 e 290 euro. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo coordinati e gli occhiali tondi con la montatura gold, ormai un vero e proprio must del suo stile.

Maria De Filippi in Isabelle Blanche