Maria De Filippi a C'è Posta per Te: illumina l'inverno col tubino arancione da oltre mille euro

A cura di Valeria Paglionico

Questa sera, 18 gennaio 2025, va in onda la seconda puntata di C'è Posta per Te, il people show condotto da Maria De Filippi diventato un appuntamento fisso e amatissimo del sabato sera di Canale 5. Come da tradizione, la padrona di casa è tornata a raccontare le commoventi storie dei protagonisti divisi dall'iconica "busta" e, come se non bastasse, al suo fianco ha voluto due nuovi ospiti speciali: Stefano De Martino e Matteo Berrettini. Cosa ha indossato per la serata? Se per il debutto aveva scelto il classico tailleur in una versione scintillante, ora ha preferito le tinte vitaminiche.

Chi ha vestito Maria De Filippi nella seconda puntata di C'è Posta per Te

Chi ha detto che le tinte vitaminiche sono una prerogativa esclusivamente estiva? Maria De Filippi ha ancora una volta stravolto le regole di stile stagionali, scegliendo un arancione molto acceso per affrontare le fredde temperature invernali.

La seconda puntata di C'è Posta per Te

Per la seconda puntata di C'è Posta per Te ha infatti indossato un tubino color papaya firmato Victoria Beckham, per la precisione un modello dalla silhouette fasciante con la gonna midi, le maniche corte e il corpetto a girocollo. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 1.090 euro ed è disponibile anche in altre nuance più tenui.

Abito Victoria Beckham

Il tubino midi è l'abito preferito di Maria De Filippi

Per completare l'effetto orange Maria De Filippi ha detto no alle solite pumps nere e nude, preferendo una variante in camoscio arancio scuro, sempre col vertiginoso tacco a spillo. Non ha rinunciato, infine, agli immancabili occhiali da vista tondi e con la montatura gold. Il dettaglio che non può passare inosservato, però, è un altro: il tubino di Victoria Beckham sembra essere in assoluto l'abito preferito della conduttrice. Rispolverano le foto della scorsa stagione di C'è Posta per Te, infatti, si può notare che lo ha indossato spesso sul palco di Canale 5 ma in nuance diverse, dal celeste (lo stesso sfoggiato da Meghan Markle) al verde militare, fino ad arrivare all'arancione chiaro. Anche quest'anno il tubino diventerà la "divisa" di Maria al timone del people show?

Maria De Filippi in Victoria Beckham