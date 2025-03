Quanto costa l’abito preferito di Maria De Filippi a C’è Posta per Te

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, sabato 1 marzo, va in onda una nuova puntata di C'è Posta per Te, il people show che da anni intrattiene il pubblico di Canale 5 nel weekend con le sue storie commoventi e strappalacrime. La padrona di casa è sempre Maria De Filippi e in ogni settimana ospita degli invitati speciali, chiamati a fare delle sorprese ai protagonisti separati dalla busta. Nell'appuntamento di oggi a raggiungerla sul palco ci sono Gigi D'Alessio e Romelu Lukaku, calciatore della nazionale belga e attaccante del Napoli. In quanti hanno notato che la conduttrice indossa sempre lo stesso vestito? Ecco quanto costa il tubino che può essere definito il suo preferito.

Tutte le volte che Maria De Filippi ha indossato lo stesso vestito a C'è Posta per Te

Per la settima puntata di C'è Posta per Te Maria De Filippi è tornata a indossare il tubino che tanto ama. Se nelle scorse settimane aveva optato per degli eleganti tailleur mannish, da quello tempestato di cristalli a quello con le spalline di paillettes, ora sta puntando sempre sullo stesso vestito dalla linea dritta e fasciante.

Che si tratti di una questione di scaramanzia o semplicemente di un dettaglio fashion pensato appositamente per rendere il suo stile riconoscibile, la cosa certa è che la conduttrice sfoggia sempre lo stesso look ma in colori differenti. Dopo il total white della scorsa puntata e l'arancione vitaminico dei primi appuntamenti, ora ha optato per un più neutro verde militare.

Chi ha firmato il tubino preferito di Maria De Filippi

Chi ha firmato l'abito preferito di Maria De Filippi a C'è Posta per Te? Victoria Beckham. Si tratta di un modello in crêpe con le maniche corte, il girocollo, la gonna al ginocchio e la zip sulla schiena: disponibile sugli e-commerce di moda di lusso in diverse tonalità, viene venduto a 1.150 euro (anche se il prezzo può variare a seconda del colore e dei possibili sconti applicati). È dallo scorso anno che la conduttrice ha trasformato il tubino in una sorta di "divisa", indossandolo spesso sul palco del people show di Canale 5, e ora sta continuando a rispettare questa "tradizione". Lo porterà con lei anche al serale di Amici?

