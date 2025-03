Chi ha firmato il vestito di Maria De Filippi, indossato nell’ultima puntata di C’è Posta per Te

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

È arrivata al termine una nuova edizione di C'è Posta per Te, il people show di Canale 5 che ormai da anni intrattiene il pubblico nei sabato sera invernali. Oggi, 15 marzo 2025, va in onda l'ultima puntata e, come da tradizione, la padrona di casa Maria De Filippi non solo racconta le storie strappalacrime dei protagonisti ma ospita anche degli invitati speciali (questa settimana si tratta di Gianni Morandi e dei tre tenori de Il Volo). A partire dal prossimo sabato la conduttrice darà il via a una inedita esperienza al timone di un altro suo programma iconico, Amici, ma cosa ha indossato per salutare il pubblico di C'è Posta? Ecco chi ha firmato il vestito marrone che ha sfoggiato sul palco.

Chi ha firmato il tubino di Maria De Filippi a C'è Posta per Te

Maria De Filippi a C'è Posta per Te ha dato l'ennesima prova di essere una delle regine della tv italiana, rimanendo fedele al suo stile elegante e glamour. Per tutte le puntate ha spaziato solo tra due tipologie di look, quelli mannish con giacca e pantaloni e quelli con i tubini fascianti.

Maria De Filippi a C'è Posta per Te

Ha brillato con dei tailleur tempestati di cristalli, ha illuminato lo studio in arancio vitaminico e ha osato con le trasparenze con un blazer di pizzo: cosa ha scelto, invece, per l'ultima puntata del programma? È tornata a quello che può essere considerato il suo vestito preferito, il modello midi e aderente di Victoria Beckham che sfoggia fin dallo scorso anno ma in tonalità differenti.

Abito di Victoria Beckham

Quanto costa l'abito preferito di Maria De Filippi

Per chiudere in bellezza la nuova edizione di C'è Posta per Te Maria ha scelto il suo look "divisa", ovvero il mini abito in crêpe di Victoria Beckham, modello con gonna fasciante al ginocchio, maniche corte, girocollo e zip sulla schiena. Niente più verde militare, celeste acceso o bianco candido, questa volta ha scelto un marrone scuro che va nel bordeaux, un colore perfetto per dire addio all'inverno con stile.

Maria De Filippi in Victoria Beckham

Qual è il prezzo del vestito? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 1.150 euro (anche se è possibile trovarlo anche scontato). Per completare il tutto la conduttrice ha scelto un paio di pumps in camoscio nude col tacco a spillo e gli immancabili occhiali tondi con la montatura gold. A partire dalla prossima settimana sul palco di Amici cambierà stile?

Maria De Filippi con Il Volo