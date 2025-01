video suggerito

Maria De Filippi a C'è Posta per Te torna al tailleur: terza puntata in nero con i fiori di paillettes Maria De Filippi a C'è Posta per Te è tornata a indossare i suoi tanto amati tailleur. Per la terza puntata ha scelto il nero ma con un ricamo di paillettes sulla giacca: chi ha firmato il look della conduttrice?

A cura di Valeria Paglionico

Maria De Filippi è la regina indiscussa di Canale 5, la rete che ormai da anni "domina" con i suoi programmi iconici, da Amici a Uomini e Donne. Da esattamente 3 settimane ha dato il via anche a una nuova edizione di C'è Posta per Te, il people show in cui puntata dopo puntata fa emozionare gli spettatori con le storie commoventi e strappalacrime dei protagonisti separati dalla busta. Per il terzo appuntamento di oggi, 25 gennaio 2025, non solo ha voluto al suo fianco degli ospiti speciali d'eccezione, Annalisa e il calciatore del Milan Álvaro Morata, ha anche incantato tutti con un look elegante e glamour. Chi ha firmato il tailleur nero con ricamo di paillettes sfoggiato sul palco?

Chi ha vestito Maria De Filippi nella terza puntata di C'è Posta per Te

Per la nuova esperienza al timone di C'è Posta per Te Maria De Filippi è rimasta fedele allo stile chic e fashion che ormai da anni la contraddistingue. Per il debutto aveva brillato con un completo tempestato di micro cristalli, mentre la settimana successiva aveva optato per un tubino vitaminico griffato (dallo scorso anno il suo "preferito"). Ora ha voluto lasciare spazio all'effetto dark ma senza rinunciare alla passione per i tailleur. La conduttrice è tornata a seguire il trend della moda mannish con un coordinato giacca e pantaloni, per la precisione un modello firmato McQueen, una delle Maison a cui spesso si affida per le apparizioni televisive.

Maria De Filippi nella terza puntata di C'è Posta per Te

Quanto costa la giacca col ricamo scintillante di Maria De Filippi

Il total black è il simbolo per eccellenza dell'eleganza senza tempo ma Maria De Filippi è riuscita a interpretare il trend in chiave super glamour. Pantaloni a sigaretta dark, top di raso in tinta e pumps col vertiginoso tacco a spillo in camoscio nero: a fare la differenza nel look della conduttrice è stato il blazer, un modello avvitato e monopetto arricchito da un ricamo floreale tempestato di paillettes rosa e argento.

Blazer di McQueen

Quanto costa il capo firmato McQueen? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a oltre 1.600 euro. Maria, infine, non ha rinunciato agli occhiali da vista tondi e con la montatura gold che sfoggia ormai da anni: il suo stile televisivo non è forse iconico?

Maria De Filippi in McQueen