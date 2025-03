video suggerito

Chi veste Maria De Filippi a C'è Posta per Te e quanto costa il completo in seta crema Per l'ottava puntata di C'è Posta per Te Maria De Filippi ha indossato un completo mannish color crema: chi lo ha firmato e quanto costa? Ecco tutti i dettagli del look.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, sabato 8 marzo, va in onda l'ottava puntata di C'è Posta per Te, il people show di Canale 5 che da anni intrattiene il pubblico nel weekend. La padrona di casa è sempre Maria De Filippi che, come da tradizione, sul palco racconta le storie commoventi e strappalacrime delle persone separate dalla busta. Questa settimana a farle compagnia in studio ci sono anche degli ospiti speciali davvero esclusivi, Stash dei The Kolors e Michele Morrone, chiamati a fare degli indimenticabili regali ad alcuni dei protagonisti. Chi ha firmato e quanto costa il tailleur color crema indossato dalla conduttrice?

Chi ha firmato il look crema di Maria De Filippi a C'è Posta per Te

Maria De Filippi è ormai una delle regine di stile della tv italiana: ha detto addio ai completi rigorosi e formali degli esordi, ora veste glamour e non rinuncia mai alle griffe. Sul palco di C'è Posta per Te, in particolare, ha indossato quasi sempre il suo "abito preferito", ovvero il tubino di Victoria Beckham declinato in diverse nuance diventato una sorta di "divisa", ma di tanto in tanto ha spaziato anche tra tailleur scintillanti ricoperti di cristalli o con ricami di paillettes. Nella penultima puntata dello show è tornata a seguire il trend della moda mannish ma in una versione primaverile, ovvero in color crema, con un look firmato da re Giorgio Armani.

Maria De Filippi in Giorgio Armani

Il prezzo del candido tailleur di Maria De Filippi

Il tailleur di Maria De Filippi a C'è Posta per Te è il classico tuxedo in crepe di pura seta, un modello con giacca monopetto slim fit con ampio revers in tessuto e pantaloni dal taglio morbido e svasato con tasche inserite in cucitura.

Tuxedo Giorgio Armani

Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale di Giorgio Armani viene venduto a 4.500 euro (ed è molto simile a una variante che la conduttrice aveva indossato lo scorso anno ma firmata Emporio Armani). Per completare il tutto la conduttrice ha scelto un top in tinta con le spalline sottili e un paio di pumps col tacco a spillo color nude. Capelli sciolti e mossi, make-up naturale e occhiali gold: Maria si è riconfermata regina fashion della tv.

Maria De Filippi in Giorgio Armani