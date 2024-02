Maria De Filippi in tailleur a C’è Posta per te: quanto costa e chi ha firmato il completo Tailleur rosa chiaro di un brand italiano per Maria De Filippi, elegantissima nella quarta puntata di C’è Posta per Te. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Maria De Filippi a C'è Posta per Te

Il sabato sera firmato Maria De Filippi è una garanzia di successo. C'è Posta per Te anche in questa edizione sta ottenendo un ottimo riscontro da parte pubblico, come dimostrano i dati. La scorsa settimana è stato il programma più visto della serata conquistando 4.697.000 spettatori, pari al 30,44% di share. Sabato 3 febbraio va in onda la quarta puntata e le aspettative sono altissime, visti anche i grandi nomi che saranno presenti in qualità di ospiti. Ci saranno gli amatissimi attori Raoul Bova e Michele Morrone in studio, coinvolti per fare delle sorprese ai destinatari della posta. Per questa puntata la padrona di casa ha puntato su un capo intramontabile del suo guardaroba: l'elegante tailleur.

I look di Maria De Filippi a C'è Posta per Te

Tubini e tailleur sono i capi must del guardaroba televisivo di Maria De Filippi, che a C'è Posta per Te tende a prediligere uno stile elegante, formale, rigoroso, professionale, mai eccessivo. Per il debutto ha optato per l'intramontabile black&white, un completo Alexander McQueen con blusa, che ha lasciato poi il posto a un vestito midi in tweed estremamente raffinato firmato Dolce&Gabbana.

Maria De Filippi e Raoul Bova

Nella terza puntata è stata la volta di un tubino colorato di un brand che non è solita indossare. Ha stupito con un abito da duchessa: nel vero senso della parola! Si tratta infatti del tubino celeste indossato anche da Meghan Markle, firmato Victoria Beckham. Per la quarta puntata di sabato 4 febbraio è tornata al tailleur, di un brand italiano che ama molto e di cui indossa spesso le creazioni.

Maria De Filippi e Michele Morrone

Maria De Filippi in tailleur

I brand di cui Maria De Filippi indossa più spesso le creazioni sono Louis Vuitton, Alexander McQueen, Etro, Emporio Armani. Proprio di quest'ultimo marchio italiano è il completo sfoggiato nella quarta puntata di C'è Posta per Te. La scelta della conduttrice è caduta su un raffinato completo rosa chiaro.

Giacca Emporio Armani

È composto da giacca monobottone con revers e spacchi e pantaloni coordinati con vita arricciata. La giacca in viscosa froissé sul sito ufficiale del brand costa 690 euro, mentre i pantaloni 490 euro. La conduttrice ha completato il look con una canotta in seta tono su tono, che ha dato un ulteriore tocco chic all'outfit, un look da impeccabile regina del sabato sera.