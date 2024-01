Ascolti tv sabato 27 gennaio: chi ha vinto tra Tali e Quali e C’è posta per te Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra Tali e Quali, programma di Carlo Conti in onda su Rai 1 e C’è posta per te, trasmissione di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Tutti i dati Auditel di sabato 27 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La prima serata di sabato 27 gennaio ha offerto agli spettatori film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso Tali e Quali, lo show condotto da Carlo Conti in cui i concorrenti, estranei al mondo dello spettacolo, si cimentano con le imitazioni. Canale5 ha proposto C'è posta per te, programma condotto da Maria De Filippi. Su Italia1, il film Space Jam: New Legends. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel.

La sfida degli ascolti TV tra Tali e Quali e C'è posta per te

Nel corso della prima serata di sabato 27 gennaio, Rai1 ha trasmesso la terza puntata di Tali e Quali, programma di Carlo Conti. Ad aggiudicarsi la vittoria, è stato Enea Platania che ha reso omaggio a Mango, cantando La Rondine. La trasmissione di Rai1 si è fermata a 2.735.000 spettatori con il 16,37% di share. Canale5 ha lasciato spazio a una nuova puntata di C'è posta per te, people show condotto da Maria De Filippi. Ospite Luca Argentero. (Qui tutte le storie andate in onda sabato 27 gennaio). Il programma ha registrato 4.697.000 spettatori con il 30,44% di share, attestandosi ancora una volta come programma più visto della serata.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso Un sacchetto di biglie. Il film con Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel, Elsa Zylberstein e Holger Daemgen è stato seguito da 674.000 spettatori con il 3,76% di share. Su Rai3, spazio al programma di approfondimento Quinta dimensione. Il futuro è già qui, condotto da Barbara Gallavotti. Italia1 ha proposto Space Jam: New Legends. Il film con LeBron James; Don Cheadle; Cedric Joe; Sonequa Martin-Green e Khris Davis ha interessato 769.000 spettatori con il 4,23% di share. Su Rete4, il cult Schindler's List – La lista di Schindler. Il film con Liam Neeson; Ben Kingsley; Ralph Fiennes; Caroline Goodall e Jonathan Sagall è stato seguito da 793.000 spettatori con il 5,07% di share.