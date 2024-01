Tali e Quali 2024, chi è il vincitore della terza puntata del 27 gennaio L’imitazione di Mango messa in scena da Enea Platania conquista la vittoria della terza puntata di Tali e Quali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

L'imitazione di Mango è quella che si è aggiudicata la vittoria della terza puntata di Tali e Quali a portarlo sul palco è stato Enea Platania. Il pubblico di Rai1 si è radunato davanti alla tv per il nuovo appuntamento con lo show condotto da Carlo Conti, che offre a degli aspiranti imitatori la possibilità di essere artisti per una sera e vestire i panni dei propri idoli. Per la terza settimana consecutiva il programma sfida la concorrenza di C'è Posta Per Te con Maria De Filippi, in onda in contemporanea su Canale 5 al sabato sera. Anche in questa terza serata del programma la giuria era composta ancora una volta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, ormai cardini della trasmissione. A loro si è aggiunto Flavio Insinna come quarto giudice, non quello autentico ma la riuscitissima parodia proposta dall'imitatore Ubaldo Pantani.

Mango è il vincitore della terza puntata: la classifica provvisoria

Enea Platania con la sua esibizione in cui ha cantato "La Rondine" di Mango è il vincitore della terza puntata di Tali e Quali. Sul podio insieme a Michele Minneci che ha interpretato Ligabue, seguito dai Big Ones che invece hanno incarnato gli Aerosmith, conquistando il terzo posto.

Le esibizioni della quarta puntata di Tali e Quali 2024

Come di consueto, alla fine delle dieci esibizioni della serata, sono stati comunicati anche gli artisti che verranno imitati nella prossima puntata dello show di Rai 1, che andrà in onda sabato 3 febbraio, l'ultimo sabato che precede il Festival di Sanremo. Gli aspiranti imitatori, quindi, dovranno cimentarsi in un nuove entusiasmanti performance divisi tra artisti italiani e internazionali. Di seguito l'elenco dei cantanti previsti per il prossimo appuntamento:

Zucchero,

Britney Spears,

Lucio Dalla,

Adele,

Marcella Bella,

Elvis Presley,

Rockets.