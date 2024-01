Tali e Quali 2024, chi è il vincitore della seconda puntata del 20 gennaio Max Pezzali, Christina Aguilera e Fabrizio De André le imitazioni più acclamate e votate dalla giuria nella seconda puntata di Tali e Quali 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Sono quelle di Max Pezzali, Christina Aguilera e Fabrizio De André le imitazioni più acclamate e votate dalla giuria nella seconda puntata di Tali e Quali 2024, andata in onda su Rai1 il 20 gennaio. Lo show condotto da Carlo Conti, che dà a degli aspiranti imitatori la possibilità di essere artisti per una sera e immergersi nei panni dei propri idoli, sfida per la seconda settimana consecutiva la concorrenza di C'è Posta Per Te con Maria De Filippi, in onda in contemporanea su Canale 5 al sabato sera. Anche in questa seconda serata del programma la giuria era composta ancora una volta Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello nei ruoli ormai fissi di decisori. A loro quattro si è aggiunto Morgan come quarto giudice, non quello autentico ma l'efficacissima parodia proposta dall'imitatore Leonardo Fiaschi.

Pezzali, Aguilera e De André vincitori della seconda puntata: la classifica

Max Pezzali, Christina Aguilera e Fabrizio De André, queste le prime tre imitazioni classificate per la seconda puntata di Tali e Quali. I tre concorrenti condividono il primo posto in classifica, ai quali seguono le imitazioni di Dua Lipa, Vasco Rossi, Morandi, James Blunt e le Spice Girls, Iva Zanicchi e Aretha Franklin.

Le imitazioni della terza puntata di Tali e Quali 2024

Dieci le imitazioni proposte nella seconda delle tre puntate previste per questa edizione di Tali e Quali 2024. Max Pezzali interpretato da Andrea Cecconi, Christina Aguilera da Floriana Derro, Shany Martin nei panni di Fabrizio De André, Beatrice Zoco in quelli di Dua Lipa, Enzo Serio in quelli di Vasco Rossi, Gianni Morandi interpretato da Franco Bernardi, James Blunt da Luis Landrini e le Spice Girls dal gruppo Spice 4ever. Carmen Bisicchia era Iva Zanicchi, mentre Maria Pizzo ha interpretato Aretha Franklin.